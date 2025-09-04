Taito a enfin confirmé la date de sortie mondiale de QQQbeats!!!, son nouveau projet mêlant jeu de rythme et puzzle. Attendu exclusivement sur Nintendo Switch, le titre sera disponible en téléchargement via l’eShop dès le 18 septembre 2025. Le prix occidental n’a pas encore été annoncé, mais au Japon il est listé à 5 800 yens.

Décrit comme une expérience originale, QQQbeats!!! associe la mécanique simple du bubble shooting avec celle des jeux de rythme accessibles, créant un gameplay hybride pensé aussi bien pour les fans de puzzles que pour les amateurs de musique. Chaque personnage jouable apporte une personnalité unique qui influence la manière d’aborder les parties.

Le jeu propose trois grandes façons de jouer, en solo comme en multijoueur, que ce soit en ligne ou en local :

Story Mode : une aventure jouable à son rythme, où le joueur débloque progressivement de nouveaux personnages et chansons en complétant des niveaux.

Versus Mode : pensé pour la compétition, il propose des matchs classés, amicaux ou privés en ligne, mais aussi des duels hors-ligne (local battles, shared battles) ou contre l’IA pour s’entraîner.

DUOps Mode : un mode coopératif permettant de s'allier avec un ami afin d'affronter des vagues d'ennemis, que ce soit en ligne ou hors-ligne. Les victoires permettent de gagner du BeatCoin, la monnaie in-game.

Le contenu musical de QQQbeats!!! est particulièrement ambitieux, avec 56 morceaux couvrant de nombreux univers : J-Pop, anime, VTubers, vocaloids et même des arrangements issus du Touhou Project. Quelques exemples parmi les titres phares annoncés :

Hai Yorokonde – Kocchi no Kento

Show – Ado

MIXED NUTS – Official HIGE DANDism

Tell Your World – livetune feat. Hatsune Miku

Charles – Balloon

BIBBIDIBA – Hoshimachi Suisei

Say! Fanfare! – Shirakami Fubuki

HUGE W – Mori Calliope

Bad Apple!! feat. nomico – Masayoshi Minoshima

Night of Knights – beatMARIO (COOL&CREATE)

En plus de ces titres, des artistes connus de la scène doujin comme t+pazolite ou Morimori Atsushi figurent également au line-up.

Au-delà des chansons, QQQbeats!!! mise aussi sur un crossover d’icônes musicales et de personnages populaires. On retrouvera notamment Hatsune Miku, Kasane Teto, Reimu Hakurei, Marisa Kirisame, ainsi que des stars du VTubing comme Shirakami Fubuki et Mori Calliope.