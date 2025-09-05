Que s’est-il passé ici ? La fin est proche… mais l’histoire ne fait que commencer. Cronos: The New Dawn est désormais disponible sur PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Une nouvelle ère du survival horror vient de commencer. La vocation doit se perpétuer.

Un nouveau chapitre audacieux du survival horror

Cronos: The New Dawn est un jeu de survie et d’horreur en vue à la troisième personne développé par Bloober Team, le célèbre studio reconnu pour le remake de SILENT HILL 2. Basé sur un scénario original se déroulant dans la Nouvelle Aube, le jeu offre une réinterprétation abstraite du véritable quartier de Nowa Huta de Cracovie, en Pologne. L’histoire suit deux chronologies contrastées : d’un côté, un futur post-apocalyptique, de l’autre, la sombre réalité industrielle des années 1980. Ce décor unique associe rétro-réalisme, science-fiction dystopique et ambiance rétro-futuriste pour créer un monde immersif rempli de tension, de mystère et de terreur.

La nouvelle bande-annonce de lancement offre un aperçu inédit de lieux encore jamais dévoilés, de nouveaux ennemis grotesques et des horreurs tapies dans l’ombre.

Pénétrez dans les ruines

Bloober Team invite les joueurs à explorer le monde sans pitié de New Dawn dès aujourd’hui sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Ils peuvent désormais enfiler la tenue de chasse du Voyageur, un énigmatique agent du Collectif envoyé en mission dans les zones ravagées par le Changement, un cataclysme qui a fracturé le temps, la mémoire et la chair. Il ne reste aujourd’hui qu’un monde suspendu entre passé et futur, un monde hanté, hostile et au bord de l’abîme, où la survie ne tient qu’à un fil.