Les promotions sur l’eShop sont discrètes en ce moment… Nous avons tout de même une petite liste de cinq jeux triés sur le volet pour passer une belle rentrée sur sa Nintendo Switch.

No Man’s Sky

19,99€ au lieu de 49,99€

Attention, cette promotion se termine le 8 septembre, soit lundi ! No Man’s Sky, pour les deux Nintendo Switch, propose une belle promotion sur l’eShop : le jeu est disponible à 19,99€ au lieu de 49,99€ !

Malgré des défauts marqués, notamment sur la première console du nom, No Man’s Sky n’a cessé de s’améliorer année après année, proposant une expérience qualitative et un monde ouvert complet. La mise à niveau (gratuite) sur Nintendo Switch 2 offre d’ailleurs une version vraiment agréable que nous recommandons chaudement. Notre testeur lui avait mis la note de 7,3 sur 10 à sa sortie, mais nul doute que la version Switch 2 mérite bien plus.

Vous pouvez lire notre test ici.

Magical Drop VI

2,99€ au lieu de 29,99€

Changement de style avec ce puzzle game à tout petit prix : Magical Drop VI est sur l’eShop à 2,99€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 17 septembre.

Magical Drop VI est le retour d’une licence iconique qui a su, avec cet opus, séduire notre testeur. Cette sixième itération propose un gameplay simple à prendre en main et pourtant si dur à maîtriser. Que vous aimiez la licence ou que vous soyez néophytes, n’hésitez pas, Magical Drop VI est une valeur sûre. Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

The Wandering Village

23,99€ au lieu de 29,99€

Première promotion pour un jeu sorti au mois de juillet ! The Wandering Village est disponible sur l’eShop au prix de 23,99€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 26 septembre.

The Wandering Village est un city-builder dans lequel nous construisons notre village… sur le dos d’une créature. C’est un jeu bien pensé, assez lent dans son rythme, où nous devrons faire face aux intempéries et aux différents biomes qui impacteront notre village. C’est une belle expérience, avec une belle durée de vie et bien portée sur Nintendo Switch. Nous lui avions mis la note de 7,6 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici ou voir la vidéo de gameplay ci-dessous.

Howl

4,99€ au lieu de 9,99€

Howl est disponible sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 9,99€. La promotion dure jusqu’au 30 septembre.

Howl est un jeu de stratégie au tour par tour où une peste transforme la population alentour en bête sauvage. Nous incarnons une héroïne sourde qui doit survivre dans cet univers hostile… Le jeu est une pépite, avec un gameplay complet et une direction artistique singulière réussie. Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Symphonia

13,99€ au lieu de 19,99€

Nous terminons avec un jeu sorti début d’année : Symphonia est disponible sur l’eShop à 13,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 26 septembre.

Vous vous en doutez, avec un jeu comme ça, Symphonia est une expérience musicale avec une excellente bande-son interprétée par un orchestre. Le jeu est un platformer qui a su séduire notre testeuse par son univers, sa direction artistique, mais aussi par sa narration. Elle avait mis la note de 8,2 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.