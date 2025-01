Symphonia nous transporte dans un univers où la musique est à la fois une source de vie et d’énergie. Cependant, depuis la disparition des fondateurs de la cité de Symphonia et de leur orchestre, la ville est en déclin : les habitants sont divisés et le monde sombre lentement dans le silence… C’est à vous, en incarnant Philémon, un mystérieux violoniste ressuscité tel un phœnix à partir d’une relique, de reconstituer un orchestre qui rendra à Symphonia son harmonie d’antan.

Sorti sur Nintendo Switch le 23 janvier 2025, Symphonia est un plateformer au gameplay non violent développé par le studio français Sunny Peak. Le jeu offre une direction artistique somptueuse tant par ses graphismes que par sa bande-son orchestrale. Son gameplay exigeant rendra notre aventure musicale aussi charmante que frustrante ! Entre harmonie et fausses notes, voici notre avis sur Symphonia.

Un voyage vidéoludique où la musique prend vie

Le jeu s’ouvre sur une cinématique animée qui récapitule la vie de la cité de sa naissance à la disparition de ses créateurs jusqu’à notre « invocation » par un automate aux allures de chef d’orchestre. Ces cinématiques pleines de charme, présentes à plusieurs phases clés du jeu, instaurent habilement la narration de notre histoire. Même si celle-ci reste simple, elle nous donne un but : restaurer la grandeur de Symphonia via la musique en recréant un orchestre.

Notre violoniste, Philémon, va évoluer au travers de 4 mondes : un par musicien. Chacun d’eux représente un instrument. Les différentes zones offrent des environnements variés, adaptés à chaque personnage et narrant une histoire sans paroles, basée uniquement sur la musique, les décors et les émotions de nos musiciens.

L’esthétique générale utilise les couleurs de l’univers orchestral, ce qui rend totale l’immersion dans ce monde, avec notamment le rouge pour les coussins sur lesquels nous pouvons rebondir, les pendules de métronome, etc. Dans les décors, on retrouve des instruments, des notes de musique ou encore des partitions.

Le jeu est un régal pour les yeux, mais l’énorme point fort de Symphonia réside dans sa bande-son. Composée par Olivier Esman et jouée par le Scoring Orchestra Paris, elle offre une expérience musicale enchanteresse. Chaque zone possède un thème spécifique adapté à l’ambiance et aux instruments qu’elle représente. Les concerts joués avec les prodiges musicaux à la fin de chaque monde sont des moments inoubliables qui mêlent musique et émotion.

La narration habilement menée au fil de l’aventure, les décors somptueux et les magnifiques mélodies donnent au joueur la motivation nécessaire pour finir le jeu.

Un gameplay original, exigeant et adaptable !

Nous n’allons pas le cacher, lorsqu’on associe plateformer et non-violence, cela signifie forcément qu’il n’y aura pas de monstres à anéantir ni de boss, mais que notre dextérité à la manette sera mise à rude épreuve. Et en effet, malgré son univers poétique et sa bande-son tout en douceur, Symphonia est un jeu très exigeant.

Notre violoniste se servira aussi bien de son instrument pour jouer des mélodies que pour effectuer diverses actions. Votre archet vous permettra notamment de vous propulser plus haut ou de vous catapulter. La difficulté de Symphonia est progressive et laisse au joueur le temps de maîtriser les capacités de son personnage. Chaque niveau apporte plusieurs éléments qui diversifient le gameplay nous obligeant à rester constamment attentifs à notre environnement.

En soi, pas de grande nouveauté par rapport aux autres jeux du genre. Cependant, il faut avouer que les niveaux sont très bien conçus. Les parcours proposés sont tous bien travaillés et découpés en passages assez courts pour être rapidement refaits en cas de mort. Chacun d’eux propose des enchaînements de gameplay variés qui permettent de garder le joueur attentif.

En ligne droite et pour les gamers aguerris, il faudra environ 4 heures pour terminer le jeu. Pour les novices ou les complétistes, comptez plus de temps selon votre manière de jouer. Certaines séquences de plateforme exigent une précision qui peut frustrer, en particulier dans les phases les plus avancées. Les joueurs novices en jeux de plateformes pourraient trouver l’expérience ardue.

Un jeu pour les complétistes

Symphonia compte un grand nombre d’objets à collecter pendant notre exploration : notes de musique, souvenirs, mélodies ou lettres. Il faudra être attentif aux détails dans les graphismes, dans la conception des niveaux et souvent faire preuve d’une grande dextérité pour récupérer les objets dissimulés un peu partout.

Chaque collectable vient compléter le scénario principal ou permet de faire évoluer les capacités de notre violoniste : par exemple, le double saut ou le fait de pouvoir ralentir les mouvements dans le jeu afin de l’adapter à son gameplay. Des options non négligeables !

Chacune des capacités supplémentaires de Philémon, une fois débloquées, est activable depuis le menu. Ainsi, le joueur peut adapter la difficulté du jeu à son niveau. Un chronomètre est également disponible pour les speedrunners. Une manière de s’approprier le jeu.

À la fin du premier « monde », une mélodie nous permet de revenir au cœur du jeu pour refaire les niveaux dans lesquels nous aurions oublié des objets à collecter. C’est un vrai plus qui rallonge la durée de vie du titre sans frustrer le joueur. De plus, les capacités de notre personnage une fois débloquées nous facilitent l’accès à certaines zones que nous n’avions pas pu explorer lors de notre premier passage.

Ainsi, Symphonia est conçu pour que chacun puisse y trouver son compte. Mais attention toutefois, il reste très exigeant et risque de frustrer les joueurs novices ou impatients.

Symphonia est disponible sur l’eShop au prix de vingt euros.