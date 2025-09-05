Focus Entertainment et Saber Interactive célèbrent aujourd’hui la sortie de la quatrième extension de SnowRunner, “Saison 16 : High Voltage”, qui emmène les joueurs dans l’État de Washington ! Disponible dès maintenant sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Mac et PC, cette 16e saison marque aussi la fin du Year 4 Pass et la sortie du Year 5 Pass !

Construisez une centrale hydroélectrique dans une toute nouvelle région !

Bienvenue dans le Nord-Ouest américain, dans l’État de Washington ! Connu pour ses forêts luxuriantes et son climat pluvieux, l’Etat doit aujourd’hui faire face aux conséquences d’une météo extrême. Des vallées entières se retrouvent isolées, et des infrastructures stratégiques sont hors-services. Pire encore, la construction du tout nouveau barrage hydroélectrique de l’État est au point mort. C’est à vous de le remettre sur les rails !

La Saison 16 : High Voltage propose trois nouveaux camions : le H.I.B Billert 1980, un camion tout-terrain doté d’excellentes suspensions, le PLAD 440 « Buddy », un camion tout-terrain agile et parfait pour un rôle de soutien, et le Sleiter ST833 « Chimera », un mastodonte aux 6 roues motrices bénéficiant d’une garde au sol impressionnante.

Quatre nouvelles saisons à venir avec le Year 5 Pass

Après 16 saisons, l’aventure SnowRunner continue, puisque le tout nouveau Year 5 Pass est désormais disponible à l’achat. Offrant quatre saisons de contenu, il emmènera les joueurs dans de toutes nouvelles régions à la découverte de biomes inédits et de camions pour relever tous les défis. Pour tout achat du Year 5 Pass, les joueurs recevront le pack de livrées Pathfinders. Le Year 5 Pass est disponible maintenant.

SnowRunner – Saison 16 : High Voltage est désormais disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac et PC, et est automatiquement offerte à tous les détenteurs du Pass Année 4 ou de l’édition 4e Anniversaire.