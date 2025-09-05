Digital Foundry a livré son analyse technique de Star Wars Outlaws sur Nintendo Switch 2, et les résultats sont impressionnants. Alors que beaucoup doutaient de la faisabilité d’un tel portage sur la console hybride, Ubisoft prouve qu’avec des compromis intelligents et un usage poussé des technologies modernes, le jeu peut tourner dans des conditions solides tout en conservant une bonne partie de ses atouts visuels.

Sur Switch 2, Star Wars Outlaws fonctionne avec une résolution dynamique couplée au DLSS de NVIDIA :

Docké : rendu natif en 720p, upscalé jusqu’en 1440p grâce au DLSS.

: rendu natif en 720p, upscalé jusqu’en grâce au DLSS. Portable : rendu natif en 540p, upscalé jusqu’en 1080p .

: rendu natif en 540p, upscalé jusqu’en . Framerate : l’objectif est fixé à 30 FPS, avec une performance globalement stable et sans problème de frame pacing. Les menus montent parfois à 60 FPS, et seules certaines cinématiques affichent de légères baisses.

Pour rendre possible cette version, Ubisoft a procédé à une série d’ajustements :

Ray tracing toujours présent, mais avec une résolution réduite, donnant des reflets plus flous sur certaines surfaces.

toujours présent, mais avec une résolution réduite, donnant des reflets plus flous sur certaines surfaces. Éclairage parfois plus sombre ou simplifié, mais certaines scènes se rapprochent du rendu Xbox Series S, voire mieux sur Switch 2.

parfois plus sombre ou simplifié, mais certaines scènes se rapprochent du rendu Xbox Series S, voire mieux sur Switch 2. Ombres plus grossières et parfois plus floues, mais les ombres lointaines restent ray-tracées.

plus grossières et parfois plus floues, mais les ombres lointaines restent ray-tracées. Volumétrie : le brouillard a été réduit, mais les nuages volumétriques sont bien gérés.

: le brouillard a été réduit, mais les nuages volumétriques sont bien gérés. Végétation : densité d’herbes et de feuillages réduite.

: densité d’herbes et de feuillages réduite. Distance d’affichage légèrement limitée en mode portable.

légèrement limitée en mode portable. Poids du jeu : seulement 20 Go, soit environ un tiers des versions sur consoles concurrentes.

Si Cyberpunk 2077 avait déjà impressionné sur Switch 2, Star Wars Outlaws va encore plus loin selon Digital Foundry. Grâce au support du ray tracing, du DLSS et à une optimisation efficace, il s’agit selon eux de la démonstration technique la plus impressionnante sur Switch 2 à ce jour.