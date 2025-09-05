Star Wars Outlaws est arrivé aujourd’hui sur Nintendo Switch 2, et les premiers retours sont très positifs : malgré quelques ajustements techniques, le jeu tourne dans une forme impressionnante sur la nouvelle console de Nintendo. Mais un détail a surpris les joueurs : la version physique n’est pas disponible sur une Game Card traditionnelle, mais sous la forme d’une Game-Key Card, nécessitant un téléchargement supplémentaire.

La raison technique derrière ce choix

Rob Bantin, architecte audio du moteur Snowdrop utilisé par Star Wars Outlaws, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour expliquer ce choix. Selon lui, le problème ne vient pas du coût des cartouches, mais de leur vitesse de lecture.

Le moteur Snowdrop repose massivement sur le streaming de données en temps réel, indispensable pour rendre ses vastes environnements ouverts sans ralentissement. Or, les Game Cards de la Switch 2 utilisent le standard eMMC, limité à un débit maximal de 400 Mo/s. Pour Star Wars Outlaws, cela ne suffisait pas : les besoins en bande passante sont plus élevés que ce que permet une cartouche classique.

Bantin précise qu’une sortie sur Game Card aurait pu être envisageable si le jeu avait été conçu dès le départ pour Switch 2. Mais au moment où la console a commencé à faire parler d’elle, le développement d’Outlaws était déjà trop avancé pour revoir en profondeur la manière dont le jeu charge ses données. Ubisoft a donc pris la décision de proposer une Game-Key Card, plus adaptée pour supporter le moteur tel qu’il existe.

Un compromis qui ne nuit pas au résultat final

Même si ce choix pourra décevoir les collectionneurs attachés au format cartouche, il permet d’assurer une expérience fluide et fidèle à la vision d’Ubisoft. Les environnements se chargent rapidement, et la Switch 2 est capable de maintenir les performances attendues pour un open-world aussi ambitieux.

En clair, ce n’est pas une question de coût, mais une limite technique des Game Cards actuelles qui a dicté cette décision. Ubisoft a donc privilégié la performance et la stabilité du jeu, quitte à sacrifier la cartouche traditionnelle.