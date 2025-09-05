On a entre les mains le tout nouveau casque gaming officiellement licencié pour la Nintendo Switch™ 2 : l’Airlite™ Fit de Turtle Beach. À un prix plancher avoisinant les 30€, il promet de combler les joueurs occasionnels et les familles sans se ruiner. Mais peut-on vraiment obtenir un casque digne de ce nom à ce tarif ? On a mené l’enquête.

Dès le déballage, une chose frappe : le Airlite Fit respire la robustesse. Finis les plastiques fins et fragiles, ici on a affaire à un casque d’un seul bloc, solide, qui inspire confiance. Le design, sobre et épuré, est rehaussé par les logos officiels Switch™ 2 et des touches de bleu et de rouge néon qui rappellent avec style la console. Même à petit prix (25€), on ne se sent pas avec un accessoire « bas de gamme ». C’est du Turtle Beach, mais en version économique et efficace.

On le répète, la solidité est le maître-mot. Le casque est entièrement construit en plastique rigide, mais aucun craquement suspect ne se fait entendre à la manipulation. Le serre-tête est ajustable par crans, un système simple et efficace qui assure une bonne maintenance en place.

Les coussinets d’oreilles et la bande sous le serre-tête sont recouverts d’un tissu jersey doux et respirant. C’est agréable au contact et cela évite la surchauffe, même après plusieurs heures de jeu. Le casque est entièrement circonaural (il enveloppe l’oreille), ce qui isole decentrement du bruit environnant sans être étouffant.

À 228 grammes, il est remarquablement léger. On l’oublie vite sur la tête, un atout majeur pour les longues sessions ou pour les plus jeunes.

Pensé pour durer (et pour les enfants)

C’est sûrement son plus grand point fort. Le Airlite Fit est tout simplement très confortable. La pression est bien répartie, ni trop serrée ni trop lâche. On a testé sur différentes morphologies, de celle d’un adulte à celle d’un enfant de 8 ans, et il s’adapte parfaitement à chaque fois. C’est donc le casque idéal à partager en famille ou à confier aux plus jeunes sans craindre qu’ils ne le brisent en un clin d’œil. Sa robustesse légendaire n’y est pas pour rien.

Equipé de haut-parleurs 40mm, le Airlite Fit offre une expérience sonore… adéquate. C’est le terme exact. Il ne faut pas s’attendre à un son surround immersif, des basses profondes qui font trembler le crâne ou des aigus cristallins de haute voltige.

En revanche, le son est clair, bien équilibré et surtout, sans distortion, même dans les moments chaotiques (coups de feu, explosions). Les dialogues sont audibles, les environnements sonores sont restitués avec justesse. Bref, il fait le job, et il le fait bien mieux que la majorité des casques premiers prix sans licence. Le seul bémol, et il est de taille pour certains : le volume maximal. Bien que tout à fait acceptable, il manque de punch et on aurait aimé pouvoir pousser les décibels environ 25% plus loin pour plus d’immersion.

Le micro est fixe et directionnel. Pour l’utiliser, rien de plus simple : on le baisse. Pour le couper, on le relève jusqu’au clic. Un système intuitif et infaillible. La qualité est parfaitement adaptée au chat en ligne : la voix est retransmise clairement, sans bruit parasite excessif. Il fera parfaitement l’affaire pour coordonner une partie en ligne sur Mario Kart ou Splatoon.

Ici, point de bluetooth, de RGB ou de logiciel de paramétrage complexe. Une prise jack 3.5mm, un cable fixe, et c’est tout. On branche, et ça marche. Cette simplicité assumée est un gage de fiabilité et est parfaitement en phase avec la philosophie de la Switch™ 2, que ce soit en mode handheld ou docké. Le contrôle se résume à une molette unique et massive pour le volume. Aucune chance de se tromper.