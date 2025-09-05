Falcom continue de préparer le terrain pour la sortie de Trails in the Sky 1st Chapter, prévue le 19 septembre 2025 sur PlayStation 5, Nintendo Switch, Switch 2 et PC via Steam. En parallèle du lancement mondial, l’éditeur a détaillé une série de contenus téléchargeables qui viendront enrichir l’expérience entre le 19 septembre et le 2 octobre.

Ces DLC se concentrent principalement sur des éléments cosmétiques, avec des costumes thématiques, des accessoires, des effets visuels et quelques ensembles inédits permettant de personnaliser encore davantage les héros de Liberl.

Les DLC annoncés

19 septembre

Unique Diner Costume Set Vol. 1 (880 yen)

Matching Diner Outfit Set “Fine Red Diner” Vol. 1 (880 yen)

Glasses Set A (220 yen)

Head-Mounted Pom Pom Set A (220 yen)

Archangel Costume Set (330 yen)

Lively Effects Set (330 yen)

Banner Flag Set A (220 yen)

Two-Tone Hair Color Set (220 yen)

Orbment Cover Set (220 yen)

25 septembre

Unique Diner Costume Set Vol. 2 (880 yen)

Matching Diner Outfit Set “Fine Red Diner” Vol. 2 (880 yen)

Jenis Royal Academy Uniform Set (990 yen)

Glasses Set B (220 yen)

Head-Mounted Pom Pom Set B (220 yen)

Pretty Backpack Set (220 yen)

Fallen Angel Costume Set (330 yen)

Banner Flag Set B (220 yen)

Unique Hair Color Set (220 yen)

Chibi Character Cover Set (220 yen)

2 octobre

Unique Diner Costume Set Vol. 3 (880 yen)

Matching Diner Outfit Set “Fine Red Diner” Vol. 3 (880 yen)

Estelle and Joshua Swimsuit Set “Pure Resort” (990 yen)

Go-Go Headgear Set (330 yen)

Display Stand Set (330 yen)

Demon King Costume Set (330 yen)

Banner Flag Set C (220 yen)

En plus de ce suivi post-lancement, Falcom a également mis en ligne un nouveau trailer mettant en avant ces contenus, confirmant l’accent mis sur la personnalisation et le côté ludique de ces ajouts. Pour rappel, Trails in the Sky 1st Chapter marque le retour d’un RPG culte qui ouvre la grande saga The Legend of Heroes: Trails. Les joueurs pourront déjà se faire une idée du portage grâce à une démo disponible dès maintenant, en attendant la sortie complète et l’arrivée progressive des DLC.