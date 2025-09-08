Bloober Team, les nouveaux rois du jeu d’horreur reviennent avec un nouveau titre, une nouvelle licence. Au programme : ambiance angoissante, tension permanente, mutants dégoutants et ressources limitées. Mais est-ce que la peur est réellement au rendez-vous ? Eh bien prenez votre plus belle tenue de survivant, c’est parti pour Cronos: The New Dawn !

Le Covid-19 a une nouvelle variante

Pologne, 1980, Covid… oups Conversion ! En 1980 dans l’univers de Cronos: The New Dawn, une maladie est présente et semble toucher tout le monde, elle se propage très rapidement pour devenir une épidémie, l’épicentre semble être une aciérie.

Mais le jeu ne se déroule pas en 1980, mais quelques dizaines voire des centaines d’années plus tard. Le Collectif, une mystérieuse organisation, envoie des « Voyageurs » pour essayer de comprendre / modifier le passé afin de se sauver. Car même après tout ce temps, tout est dévasté. Les voyageurs sont dans des sortes de scaphandriers totalement opaques et surtout insensibles au feu, une information bien utile pour plus tard.

Nous sommes la Voyageuse ND-3576, un simple matricule, nous sortons d’un sommeil profond. Notre mission ? Retrouver des personnes impliquées dans ce début de propagation de la maladie. Au cours de notre mission, nous allons découvrir le lore et l’histoire de cet univers postapocalyptique à travers des audios et surtout plein de petits fichiers texte qui racontent la vie en 1980.

Chaque humain que nous retrouverons, servira d’essence, une fonctionnalité du jeu qui permet d’avoir divers bonus actifs, comme augmenter la quantité de monnaie (énergie) récoltée, des bonus qu’il faudra choisir, car vous ne pourrez en activer que 3 à la fois.

Une tension dans l’action

Cronos: The New Dawn nous plonge dans ce que sait faire de mieux Bloober Team, une ambiance glauque et sombre. Après avoir travaillé sur le remake de Silent Hill 2, on sent qu’ils ont pris de l’expérience et ont amélioré un peu leurs aspects techniques et leurs capacités à créer une véritable ambiance pesante et lourde.

Il faut quand même se le dire, les 2-3 premières heures de jeux sont vraiment assez ennuyeuses, on nous lâche sans explication, sans nous dire pourquoi on est là, juste on suit les ordres, avec ce personnage très lent et très lourd et cette mécanique de survie très violente. Nous avons rarement autant été exaspéré dans un début de jeu, pourtant l’ambiance est déjà présente et les mécaniques arrivent au fur et à mesure, mais justement c’est trop long pour arriver au lancement réel de l’histoire. Il faut donc se forcer, et vraiment ça finit par valoir le coup ! Le jeu a une durée de vie d’environ 15 à 20h selon votre niveau de jeu.

Pendant cette première partie, nous allons donc enchainer les couloirs, ou zone semi-couloir, c’est-à-dire un peu grande, mais avec toujours très peu de possibilités. En fait c’est même parfois frustrant : on voit une porte grillagée, on sent qu’on peut passer et finalement… non ! Pendant ce parcours, très souvent en intérieur, nous allons traverser des zones dévastées par l’épidémie. Cette épidémie transforme les gens en créatures immondes, très lovecraftiennes dans leurs designs, avec des bras très longs, des corps un peu difformes, tout ce qu’il faut pour se dire « beurk c’est dégueulasse », l’effet est donc réussi. Beaucoup de corps vont être présents au sol, ou encore accrochés au mur dans leurs cocons, mais tous ne sont pas vindicatifs ! C’est là justement qu’arrive la tension du jeu, l’angoisse de se faire attaquer alors qu’on était tranquillement en train de chercher les objets.

Mais attention, nous n’allons pas avancer en courant, même si nous en avons la possibilité. La tension est présente à chaque recoin, rajoutée à cette tension permanente, la peur de ne pas avoir de quoi vaincre ces abominations. Nous sommes très limités en ressource, aucune balle n’est gâchée, d’ailleurs vous avez deux possibilités de tir : un tir chargé et un tir normal, autant vous dire que vous n’allez jamais utiliser le tir normal. C’est bien trop faible et nous avons bien trop peu de munitions.

Une gestion au centre de tout

Tout comme un Resident Evil à l’ancienne, en plus de n’avoir pas beaucoup de munitions, nous n’avons pas beaucoup d’espace dans notre inventaire. Au départ seulement 6, en sachant que votre arme c’est déjà un emplacement, rajoutez à ça des munitions et c’est deux emplacements de pris. Quand vous aurez le fusil à pompe qui est la seconde arme, vous aurez déjà 4 emplacements de pris, en ajoutant en plus une charge de votre Torchère.

Torchère qui est un élément crucial dans Cronos: The New Dawn, vous êtes totalement ignifugé, tandis que les abominations seront en revanche très sensibles au feu. L’une des mécaniques importantes du jeu est la fusion : si un adversaire voit un autre adversaire au sol, il va chercher à fusionner avec. Si vous le laissez faire, alors c’est un ennemi très puissant qui va se créer, et si vous ne faites pas attention, il peut encore fusionner. Si jamais vous venez de battre un ennemi avec une armure, le petit pourra l’absorber et avoir l’armure aussi. Pour se protéger, il faut alors tout bruler ! Cependant cette mécanique bien que très sympathique est très rapidement passée à la trappe une fois que l’on a compris que tirer un coup chargé dans la tête coupe la tentative de fusion.

La gestion des ressources est donc centrale, tuer un ennemi basique c’est 3 tirs chargés en pleine tête au départ, donc autant dire que votre petit chargeur de 6 balles fond comme neige au soleil. Mais vous aurez la possibilité de crafter à la volée des munitions, vous aurez deux ressources à disposition qui vous permettent de créer des balles ou autres soins.

Car vos points de vie sont aussi très complexes, quand un ennemi commence à nous attaquer il est difficile de ne pas être touché, notre seule solution c’est de courir. Pas de demi-tour, pas d’esquive, le coup est presque obligatoirement pour nos PV ! Jauge de vie qui ne se régénère pas toute seule, et vous l’avez compris, les ressources sont rares, donc cette notion de vie rajoute encore une tension palpable en permanence.

Il nous est même arrivé d’être en face d’un boss, avec ni vie ni munition, autant dire que cela ne fût pas une sinécure.

C’est donc là qu’une autre gestion un peu cachée apparait : celle de la sauvegarde. Là aussi à l’ancienne nous avons des zones sûres, ces zones avec des coffres lumineux verts vous permettront de faire pas mal de choses. Améliorer votre équipement, avec deux types d’amélioration possibles, celle de vos armes avec l’énergie accumulée (monnaie du jeu) ou bien vos équipements (armure, torchère, etc.), qui eux utiliseront des noyaux. Vous pourrez aussi acheter divers objets ou bien en vendre contre de l’énergie. Mais ce n’est pas tout, nous pouvons aussi récupérer une munition gratuite de torchères, qui est disponible à l’infini, mais seulement une possible dans votre inventaire. Mais aussi et surtout : sauvegarder !

Si le jeu possède régulièrement des sauvegardes automatiques, vous allez très souvent revenir assez longtemps en arrière, parfois nous perdons 15-20 minutes ! C’est donc assez pénible, les points de sauvegarde sont un peu rares aussi, donc parfois ce sera même plus long que ces 20 minutes. Régulièrement nous allons faire des allers-retours pour récupérer une charge de torchère, forcément cela casse le rythme de notre angoisse, car lors de ces voyages, les lieux sont complètement déserts, il n’y a aucune réapparition des ennemis, donc juste nous courrons pour aller récupérer une charge de torchère ou bien acheter des munitions.

Une technique en dents de scie

Bloober Team a toujours eu du mal sur les graphismes, si Konami avait réussi à les faire se surpasser avec Silent Hill 2, malheureusement on est loin de la qualité de ce dernier. La Switch 2 n’est peut-être pas assez puissante pour eux, ou bien un souci d’optimisation, mais nous avons eu pas mal de problèmes. Globalement les textures sont très moyennes, souvent floues, pixelisées, de qualité plus que faible. Mention spéciale pour la neige qui est juste horrible. Mais ce n’est pas non plus injouable, nous avons même d’ailleurs été surpris plus d’une fois en nous disant « Mais je suis vraiment en train de jouer sur une console Nintendo ? » tellement l’ambiance visuelle finit par prendre le dessus. Notre personnage est aussi très peu aliasé et lui en très bonne qualité, ce qui nous fait rapidement oublier le décor un peu moyen autour, en réalité, l’effet fonctionne bien.

Le jeu de lumière subit aussi un gros downgrade comparé aux autres versions console, c’est dommage, mais ce n’est pas le premier jeu à subir ce traitement. La console n’est sûrement pas taillée pour cette gestion dynamique de lumière, c’est un peu dommage.

Côté images par seconde c’est globalement constant, nous sommes sur un 30 FPS solide, donc si vous comparez aux autres, on a l’impression que le jeu est plus « lent », mais ce n’est pas tellement grave, étant donné que l’ambiance prend le dessus et que notre personnage est extrêmement lourd et lent à manier. Nous avons cependant eu des scènes d’actions, où l’image a été presque figée, le jeu est passé en mode PowerPoint, certes pas longtemps, mais peu agréable.

Pour revenir à l’ambiance visuelle, elle est excellente. Si l’aspect couloir est un peu gênant, c’est en réalité le cas de toutes les productions de chez Bloober Team, mais là où l’intelligence se fait c’est sur le temps. Finalement nous avons peu de décors différents, mais nous les voyons sur deux temporalités, car le Voyageur est capable de revenir dans le passé pour revenir à l’époque où la pandémie se lance, ce qui nous permettra de parcourir des zones en deux fois.

L’ambiance du futur est oppressante, très chargée en biomasse et sanglante à souhait, nous nous baladons en permanence dans des zones avec finalement très peu de marge de manœuvre. Si vous êtes sujets à la claustrophobie, le jeu est d’autant plus oppressant. Attention donc aux âmes sensibles aussi vu tout ce sang et ce côté gore. L’ambiance du présent est étrange, toujours pesante, nous sommes un peu moins sur le qui-vive mais attention, l’épidémie est en train de se répandre, nous ne sommes jamais à l’abri. Tout le jeu restera dans cette notion de couloir, mais certaines fonctionnalités vont nous permettre d’avoir un sentiment de changement un peu différent.

Nous débloquons rapidement la possibilité d’interagir avec des boules sombres, ces boules sont liées à la temporalité et vont permettre de résoudre de petites énigmes. Alors ne vous attendez pas à quelque chose de très compliqué, mais ça ajoute un peu de changement au côté couloir plan-plan. Vous allez pouvoir alors faire revenir des éléments dans le temps, ou même faire revenir des barils à faire exploser. Mention spéciale à certaines scènes d’antigravité très agréables.

Mention spéciale à l’ambiance sonore qui est juste parfaite, pas de musique spécialement, mais des bruits, en tout genre et totalement adéquats à l’expérience de jeu. Le jeu est entièrement doublé en anglais, mais se situe en Pologne, c’est toujours un peu étrange de voir cet anglais à l’accent polonais, nous aurions aimé un doublage polonais pour être totalement immergés dans l’ambiance.

Nous avons eu pas mal de bugs, que l’équipe promet de corriger, et qui auront d’ailleurs peut-être déjà disparu au moment de la publication de ce test.

Disponible au prix de 59,99€ sur l’eShop.