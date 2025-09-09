Sorti le 5 septembre 2025 sur plusieurs plateformes, dont la Nintendo Switch 2, Cronos: The New Dawn a déjà franchi une étape symbolique : plus de 200 000 copies numériques écoulées en seulement trois jours. Un démarrage qui prouve l’intérêt autour de cette nouvelle licence signée Bloober Team, bien connue pour son travail sur le remake de Silent Hill 2.

Le chiffre, communiqué officiellement par le studio, s’accompagne également d’un autre indicateur encourageant : plus d’un million d’entrées en liste de souhaits ont été enregistrées au moment du lancement. Ces données laissent entrevoir un potentiel de croissance important, même si la concurrence féroce de cette rentrée pourrait freiner l’élan du jeu dans l’immédiat.

D’un point de vue financier, la situation reste à suivre de près. Le budget de développement a été relativement contenu, estimé à moins de 30 millions de dollars, mais la rentabilité n’est pas encore atteinte. Les marges sont en effet impactées par les commissions des plateformes (environ 30 %), ainsi que par les frais de distribution de la version physique assurée par Bandai Namco. Pour l’instant, l’éditeur mise sur la durée : les promotions, ainsi que de potentielles intégrations à des services comme Game Pass ou PS Plus, pourraient rapidement améliorer la situation.

Sur le plan critique, Cronos: The New Dawn s’impose comme l’une des surprises de la rentrée, vous pouvez lire notre test ici. Le jeu transporte les joueurs dans les ruines hantées de New Dawn, un monde inspiré de Nowa Huta, quartier historique de Cracovie. L’expérience se déroule sur deux temporalités : un futur post-apocalyptique plongé dans la désolation, et les années 1980 industrielles, oppressantes et réalistes. Cette dualité, mêlant esthétique rétro, science-fiction dystopique et ambiance rétro-futuriste, crée un univers singulier qui a séduit la presse internationale.