Comme chaque semaine, la sphère des rumeurs Nintendo s’agite, et cette fois-ci, les projecteurs sont braqués sur la date du 12 septembre 2025.

Les fans de Pokémon et les leakers semblent s’adonner à un véritable ping-pong d’informations sur X, anciennement Twitter, alimentant spéculations et espoirs autour d’un potentiel nouveau titre. Tout a commencé le 17 août 2025 lorsque Khu, leaker réputé dans la communauté Pokémon, a laissé entendre qu’une annonce inattendue arriverait en septembre, sans donner de détails. Ce teasing était passé relativement inaperçu jusqu’au 8 septembre 2025, quand le compte Centro Leaks Pokémon a ravivé la rumeur, suggérant fortement que la révélation interviendrait lors du Nintendo Direct prévu pour le 12 septembre. L’attention a alors été définitivement captée lorsque Necrolipe a confirmé la rumeur, précisant qu’il s’agirait d’un spin-off Pokémon.

À ce stade, peu d’informations officielles sont disponibles et la confirmation du Nintendo Direct reste attendue. Les spéculations vont bon train sur la nature exacte de ce spin-off. Certains indices laissent penser qu’il pourrait s’agir d’un portage de Pokémon Colosseum sur le Nintendo Classics – Gamecube, déjà évoqué lors de la présentation de la Nintendo Switch 2. D’autres hypothèses, plus ambitieuses, incluent un éventuel nouveau Pokken, Pokémon Donjon Mystère, Pokémon Ranger, Pokémon Stadium, ou même un retour inattendu de Hey You, Pikachu ! Bien entendu, il est également possible que Nintendo surprenne totalement avec un concept inédit.

Selon Khu, le contenu annoncé ne serait pas lié à “Legends ZA”, ce qui alimente encore davantage le mystère. Necrolipe renforce cette perspective en confirmant qu’il s’agira d’un jeu dérivé et que sa révélation interviendra probablement dans le Nintendo Direct de cette semaine. La communauté Pokémon est donc en alerte maximale, scrutant chaque fuite et chaque indice, tandis que le compte à rebours jusqu’au 12 septembre s’accélère. Qu’il s’agisse d’un portage nostalgique ou d’un tout nouveau spin-off, l’annonce promet de créer un véritable buzz parmi les fans et pourrait marquer un tournant pour l’univers Pokémon sur Nintendo Switch.