Le Tokyo Games Show 2025, qui se tiendra du 25 au 28 septembre, s’annonce déjà riche en annonces pour les fans de Level-5.

L’éditeur a dévoilé que plusieurs de ses titres phares seront jouables sur Nintendo Switch 2 lors de l’événement, avec en tête d’affiche une démo d’Inazuma Eleven Victory Road. Les joueurs pourront revivre le premier match emblématique de Raimon contre la Royal Académie dans le Mode Chronicle, une histoire secondaire permettant de rejouer tous les matchs marquants de la saga. Cette démo sera entièrement localisée dans toutes les langues prévues pour le jeu, permettant ainsi à un public international d’en profiter pleinement.

Mais Inazuma Eleven ne sera pas seul à attirer l’attention. Professeur Layton et le Nouveau monde à vapeur ainsi que Fantasy Life seront également jouables sur Nintendo Switch 2, offrant aux visiteurs l’occasion de découvrir ou redécouvrir ces univers emblématiques. À l’occasion de ces démos, des goodies exclusifs seront distribués, notamment des anneaux de support Professeur Layton et des bracelets Inazuma, renforçant l’expérience immersive pour les fans présents.

Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, un live gameplay d’Inazuma Eleven Victory Road est prévu le 25 septembre 2025 à 14 heures, heure française, permettant de suivre les premiers matchs et d’observer les mécaniques de jeu en direct. Le titre reste attendu sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS4, PS5, Xbox et STEAM pour le 14 novembre 2025, promettant une expérience complète et transgénérationnelle. Le Tokyo Games Show 2025 s’annonce donc comme un événement incontournable pour les amateurs de Level-5 et pour tous ceux qui souhaitent découvrir les prochaines grandes sorties de l’éditeur.