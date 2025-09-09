En attendant le test complet du jeu qui arrive, je vous propose une petite vidéo maison de NBA 2K26 (promis on fait vite), disponible depuis hier sur l’eShop de la Nintendo Switch, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la nouvelle console hybride.

À vous de mériter le droit de vous vanter dans les modes Ma CARRIÈRE*, MyTEAM, Ma NBA, The W et Partie rapide. Et ne doutez jamais que c’est vous le king avec Leave no doubt.

PROPULSÉ PAR ProPLAY™

Dominez chaque possession grâce à une technologie immersive qui transforme des séquences NBA en gameplay ultra-réaliste. Vivez chaque dribble et chaque crossover avec des sizeups revisités et découvrez des déplacements rapides et dynamiques grâce aux toutes nouvelles fonctionnalités ProPLAY.

COMPOSEZ VOTRE ÉQUIPE DANS LA VILLE

Créez un Mon JOUEUR exceptionnel et gravissez les échelons jusqu’au sommet de la NBA, dans un tout nouveau parcours Ma CARRIÈRE. Faites équipe avec vos amis dans une ville époustouflante, aux lignes épurées, gagnez en reconnaissance pour augmenter votre RÉP et affrontez des équipes rivales pour dominer le Parc.

RÉUNISSEZ LES STARS DANS MyTEAM

Collectionnez et affrontez les légendes d’hier et d’aujourd’hui dans MyTEAM. Composez une équipe de stars, mettez votre équipe de rêve à l’épreuve dans les nouveaux modes solo et multijoueur et obtenez de nouvelles cartes pour concrétiser votre rêve MyTEAM.

VOTRE ÉQUIPE, VOTRE HISTOIRE

Dirigez une franchise NBA en tant que manager général dans Ma NBA. Choisissez parmi 30 équipes, vivez 30 scénarios Mon MG uniques inspirés de la vraie vie et poursuivez votre objectif ultime : remporter un championnat. Influencez l’avenir du sport et marquez l’histoire de la ligue à jamais.

*Une connexion Internet et un compte NBA 2K sont requis pour récupérer et utiliser le contenu bonus. Voir conditions.

Partie rapide, Ma NBA et The W sont aussi disponibles hors connexion. Tous les autres modes de jeux et toutes les autres fonctionnalités nécessitent une connexion Internet et peuvent requérir un compte en ligne (l’âge peut varier, plus de 13 ans).