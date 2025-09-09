Les rumeurs autour de l’avenir de Final Fantasy VII Rebirth continuent d’enflammer la communauté. Selon NateTheHate, insider reconnu du milieu, le jeu sortirait non seulement sur Xbox Series X|S, mais aussi sur Nintendo Switch 2 en 2026.

Toujours d’après cette fuite, Square Enix miserait sur la technologie DLSS de NVIDIA pour faire tourner le jeu sur Switch 2 dans de bonnes conditions. Cette technique d’upscaling, déjà adoptée sur PC et intégrée au hardware de la nouvelle console de Nintendo, permettrait de préserver la qualité visuelle tout en assurant une fluidité acceptable.

NateTheHate explique :

« Rebirth is coming to Switch 2 and Xbox in 2026. So… you’ll get your answer as to how it runs on Switch 2 next year. With some well utilized DLSS, SqEx can deliver Rebirth on SW2. »

Il s’agit pour l’instant d’une rumeur non confirmée par Square Enix. Comme toujours, il convient de prendre ce type d’information avec précaution. L’éditeur japonais n’a pour le moment communiqué que sur la version PlayStation 5, déjà disponible depuis début 2024 mais qui n’a pas connu le succès escompté.

Si cette information venait à se confirmer, ce serait une étape majeure dans la stratégie de Square Enix :

Offrir aux joueurs Xbox une suite directe après l’exclusivité temporaire PlayStation.

Positionner la Nintendo Switch 2 comme une console capable d’accueillir des AAA exigeants techniquement, grâce à son architecture moderne et au support du DLSS.

Cela marquerait également un signal fort quant à l’importance de la Switch 2 dans le futur line-up multiplateforme des grands éditeur.