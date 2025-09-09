Le 19 septembre 2025, les joueurs vont enfin redécouvrir le premier chapitre de la saga Trails in the Sky, dans une version totalement remise au goût du jour pour Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Pour accompagner l’attente, l’éditeur a dévoilé un nouveau trailer centré sur le système de combat, histoire de rappeler ce qui rend l’expérience si unique.

Le retour d’un classique en 3D moderne

Cet épisode fondateur, qui marque le début de la longue et acclamée sous-série Trails, profite d’une refonte complète en 3D avec :

Une nouvelle localisation adaptée aux standards modernes,

adaptée aux standards modernes, Des graphismes améliorés ,

, Des mécaniques de gameplay retravaillées pour plus de fluidité.

L’univers du royaume de Liberl, ses intrigues politiques et ses personnages hauts en couleur se dévoilent à nouveau dans une aventure qui mêle drame, exploration et batailles stratégiques.

Le trailer met en avant le système de combat caractéristique de la série, qui combine habilement :

Des phases en tour par tour ,

, Des actions dynamiques en temps réel ,

, Une grande importance accordée à la personnalisation et au positionnement en combat.

Pour ceux qui ne veulent pas attendre, une démo jouable est d’ores et déjà proposée sur Nintendo Switch. Elle permet de découvrir les premières heures du jeu et, surtout, de transférer sa progression dans la version finale pour poursuivre directement l’aventure le 19 septembre.