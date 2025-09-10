Une nouvelle bande-annonce est disponible pour le jeu de stratégie téléchargeable gratuitement sur iOS, Android, Playstation®5/4、Nintendo Switch™ et STEAM®

Bandai Namco Entertainment Inc. lance aujourd’hui son jeu de stratégie en temps réel à 4 contre 4 DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA sur iOS, Android, Playstation®5/4, Nintendo Switch™ et STEAM®. DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA est le premier jeu de stratégie gratuit Dragon Ball dans lequel les joueurs s’affrontent dans des combats épiques, incarnant les différents personnages emblématiques de la série. Pour plus d’informations sur le jeu, visitez le site officiel.

Découvrez la nouvelle vidéo Official Cinematic Trailer pour DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA :

5 nouveaux personnages rejoignent le combat !

En plus des 17 héros jouables actuellement, 5 nouveaux héros font leur apparition !

Cell forme parfait

Héros qui absorbe l’énergie vitale de ses adversaires afin d’atteindre sa forme parfaite. Attirez l’ennemi, puis frappez-le dans le dos lorsqu’il s’enfuit pour absorber son énergie vitale !

Héros qui absorbe l’énergie vitale de ses adversaires afin d’atteindre sa forme parfaite. Attirez l’ennemi, puis frappez-le dans le dos lorsqu’il s’enfuit pour absorber son énergie vitale ! C-17

Un héros qui se bat tout en protégant ses alliés à l’aide de barrières protectrices. Combattez sur tous les fronts grâce à votre énergie infinie et menez votre équipe à la victoire !

Un héros qui se bat tout en protégant ses alliés à l’aide de barrières protectrices. Combattez sur tous les fronts grâce à votre énergie infinie et menez votre équipe à la victoire ! Hit

Un tueur à gages qui assène des coups critiques dans l’angle mort des ennemis ! Infligez à la cible l’effet « Effroi de la mort », puis traquez et acculez l’ennemi à la vision réduite pour mener à bien la mission rapidement !

Un tueur à gages qui assène des coups critiques dans l’angle mort des ennemis ! Infligez à la cible l’effet « Effroi de la mort », puis traquez et acculez l’ennemi à la vision réduite pour mener à bien la mission rapidement ! Kale Super Saiyan Berserker

Normally supporting from the shadows, this berserker can wreak havoc on the front lines while on a rampage! Get close at your own risk!

Normally supporting from the shadows, this berserker can wreak havoc on the front lines while on a rampage! Get close at your own risk! Gamma 1 & Gamma 2

Un duo de super héros, avec Gamma 1, spécialisé dans les combats de groupe, et Gamma 2, expert des affrontements en petit comité ! Associez les deux héros avec la « Pose spéciale » pour anéantir le mal grâce à leurs techniques combinées !

Plongez dans l’univers incroyable de Dragon Ball et faites parler la puissance incommensurable de vos personnages préférés sur le champ de bataille ! Rejoignez vos amis et vos alliés pour vaincre vos adversaires et remplir les objectifs dans des affrontements intenses à 4 contre 4. Vous pouvez développer votre puissance tout au long du combat, mais aussi débloquer des compétences qui changent la donne au moment d’affronter les ennemis et les boss. Jouez avec des personnes du monde entier ou faite équipe avec vos amis sur PC, console et mobile : Dragon Ball n’a plus aucune frontière grâce au crossplay total !