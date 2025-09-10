Maximum Entertainment, en collaboration avec ZEROlife Games et Fishing Cactus, vient d’annoncer l’arrivée de Samurai Academy: Paws of Fury, un nouvel action-aventure basé sur l’univers du film d’animation Samouraï Academy. Le jeu sortira en version numérique le 20 novembre 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam, tandis que des éditions physiques sont également prévues sur Switch et PS5 avant la fin de l’année.

Dans cette nouvelle aventure, les joueurs retrouveront Hank, le célèbre beagle samouraï, accompagné de Jimbo et de leurs compagnons. L’histoire reprend là où le film s’était arrêté : la paix retrouvée au village de Kakamucho est menacée par le redoutable Shogun et ses armées de chats. Les joueurs devront défendre les colonies, protéger les habitants et libérer l’île étape par étape, dans un mélange d’action effrénée et d’exploration.

Le gameplay promet un équilibre entre combats arcade nerveux, énigmes accessibles et exploration en monde ouvert. En plus de son mode solo, le titre propose une coopération à deux joueurs (sur Steam, Xbox Series X|S et PlayStation 5), permettant de partager l’aventure en duo et d’affronter ensemble les armées félines du Shogun.

Visuellement, le jeu reprend l’univers coloré et humoristique du film, tout en ajoutant des environnements interactifs et des missions variées.