SEGA vient de dévoiler de nouvelles informations concernant Sonic Racing: CrossWorlds, son futur jeu de course attendu le 25 septembre 2025. Les joueurs qui n’ont pas pu participer au test en ligne ouvert du mois dernier auront une nouvelle chance de tester le titre grâce à une démo solo gratuite, disponible dans le monde entier à partir du mercredi 17 septembre 2025 sur Nintendo Switch.

Cette démo permettra de se lancer dans des courses effrénées aux côtés de Sonic et de ses amis, sans restriction régionale. Voici les horaires de disponibilité selon les zones :

France : mercredi 17 septembre à 05h00

: mercredi 17 septembre à 05h00 États-Unis (PST) : mardi 16 septembre à 21h00

: mardi 16 septembre à 21h00 États-Unis (EST) : mercredi 17 septembre à 00h00

: mercredi 17 septembre à 00h00 Royaume-Uni (UTC) : mercredi 17 septembre à 04h00

: mercredi 17 septembre à 04h00 Japon (JST) : mercredi 17 septembre à 13h00

Au-delà de cette démo, Sonic Racing: CrossWorlds s’annonce comme l’un des épisodes les plus ambitieux de la série. Le jeu proposera un large casting de personnages emblématiques de l’univers Sonic, et ce roster continuera de s’étoffer après la sortie avec des invités issus d’autres franchises SEGA, comme Joker ou Kasuga Ichiban, mais aussi des icônes pop telles que Hatsune Miku.