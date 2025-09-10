Une nouvelle vidéo explique pourquoi le Pokémon Révolution a soudainement la cote à Illumis.



Méga-Sepiatroce, le Pokémon méga-évolué nouvellement découvert que vous pourrez bientôt croiser dans Légendes Pokémon : Z-A est dans tous les esprits, au point d’attraper la grosse tête. C’est le cas de le dire : avec son cerveau gonflé et ses pouvoirs hypnotiques améliorés, ce Pokémon de type Ténèbres et Psy peut réécrire les souvenirs des gens et restructurer leur personnalité. Ses pouvoirs hypnotiques font certainement de lui un Pokémon difficile à maîtriser.

Dans cette vidéo, vous découvrirez comment la population d’Illumis s’est retrouvée sous le joug de Méga-Sepiatroce. Sans doute serez-vous ensuite pris d’une envie soudaine d’aller sur le site officiel de Légendes Pokémon : Z-A pour en savoir plus sur ce Pokémon méga-évolué et le jeu qui sortira le 16 octobre 2025.