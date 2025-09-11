CD Projekt Red continue de bichonner son RPG futuriste avec la sortie de la mise à jour Cyberpunk 2077 version 2.31, désormais disponible et en cours de déploiement sur toutes les plateformes, y compris Nintendo Switch 2. Cette nouvelle update n’apporte pas de contenu massif, mais vient peaufiner certains systèmes clés du jeu, améliorer le confort de jeu et corriger des bugs qui traînaient depuis plusieurs mois.

L’une des nouveautés les plus notables concerne le système AutoDrive, qui gagne en fluidité et en intelligence. Les véhicules conduits automatiquement ne s’arrêtent plus bêtement aux feux rouges, dépassent désormais les voitures qui bloquent la route et suivent les règles de circulation de manière plus crédible en mode Free Roam. Une avancée bienvenue pour ceux qui préfèrent profiter de Night City sans avoir à piloter en permanence. Quelques correctifs spécifiques viennent aussi améliorer l’expérience, comme la disparition d’un bug qui faisait apparaître Johnny systématiquement à la place passager lors des courses en taxi Delamain, ou encore un problème graphique lié à l’application du CrystalCoat sur la Yaiba ARV-Q340 Semimaru.

Le Mode Photo bénéficie également d’ajustements. Les nouvelles poses introduites avec la mise à jour 2.3 sont désormais accessibles à tous les genres, et la désactivation des collisions des PNJ facilite grandement la mise en scène, en particulier pour les amateurs de clichés stylisés. Certains bugs gênants, comme l’impossibilité d’utiliser certaines poses avec Royce, ont également été corrigés.

Du côté des quêtes et de l’open world, plusieurs ajustements sont au programme. La quête Motorbreath profite d’une série de correctifs importants, empêchant notamment certains blocages lorsque le véhicule Semimaru se retournait ou lorsque River ne donnait plus de nouvelles. Bonne nouvelle également : il est désormais possible d’obtenir la Yaiba ARV-Q340 Semimaru par le biais d’AUTOFIXER, même si vous avez échoué à la mission The Hunt. D’autres missions, comme Freedom ou Nitro (Youth Energy), bénéficient de correctifs de scripts et de crashs évités, renforçant la stabilité générale de l’aventure.

Enfin, la section divers n’est pas oubliée. Plusieurs soucis de localisation et de synchronisation labiale sont corrigés, un nouvel interrupteur pour désactiver le vignettage fait son apparition dans les options graphiques, et les joueurs sur PC/Mac devraient constater une meilleure gestion des reflets en ray tracing. Quelques corrections ont aussi été apportées aux messages envoyés par Delamain et aux vendeurs « fluff », garantissant une expérience plus cohérente.

Le patchnote :