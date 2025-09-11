Bloober Team, les célèbres développeurs du remake de SILENT HILL 2, ont célébré le récent lancement de Cronos : The New Dawn, qui a été lancé le 5 septembre et a reçu les éloges de la critique. Le jeu a été lancé sur toutes les plateformes majeures – PC (Steam, GOG, Epic), PS5, Xbox Series X|S, et Nintendo Switch 2, apportant son expérience de survival horror acclamée aux joueurs sur console portable. Pour marquer l’occasion, une nouvelle bande-annonce live action glaçante offre un aperçu obsédant du monde de Cronos. Avec son histoire captivante et ses visuels next-gen, le jeu inaugure une nouvelle ère audacieuse pour le genre – et un moment exceptionnel pour les fans de Nintendo.

Cronos : The New Dawn est une expérience de survival horror à la troisième personne unique en son genre. Situé dans les ruines obsédantes de New Dawn, un monde inspiré de Nowa Huta, un véritable quartier historique de Cracovie, en Pologne, le jeu se déroule sur deux lignes temporelles : un futur post-apocalyptique se décomposant dans le désespoir, et la réalité industrielle des années 1980. Cette dualité puissante mélange le réalisme rétro, la science-fiction dystopique et une atmosphère rétro-futuriste pour créer un monde profondément immersif rempli de tension, de mystère et de terreur.

Depuis sa sortie mondiale, Cronos : The New Dawn a été largement salué par les médias internationaux. Les critiques ont souligné la singularité de la narration et de la jouabilité du jeu, saluant son approche unique du genre survival horror. Le jeu a obtenu d’excellents scores et de fortes approbations dans tous les domaines. Comme l’écrit Windows Central : « Cronos : The New Dawn est le meilleur début de franchise d’horreur depuis plus d’une décennie ».

Pour célébrer le lancement du jeu, Bloober Team a publié une bande-annonce spéciale de Nintendo qui met en scène l’une des caractéristiques les plus marquantes du jeu : le voyage dans le temps entre deux époques. La bande-annonce met également en avant des moments forts du jeu, comme la fusion des monstres, les luttes avec les orphelins, les ressources limitées et d’autres scènes intenses qui font de Cronos un véritable régal pour les fans de survival horror – sombre, troublant et rempli d’idées nouvelles que le genre n’a pas connu depuis des années. De plus, le jeu exploite les capacités matérielles de la Nintendo Switch 2, permettant aux joueurs de choisir entre trois modes de visée différents : standard, gyroscope et souris.