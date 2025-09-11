Falcom et Refint/Games viennent de confirmer la sortie de Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga sur Nintendo Switch, fixée au 10 octobre 2025. Initialement prévu pour l’été, le jeu avait été repoussé, mais il revient désormais avec une date définitive et un nouveau trailer.

Ce crossover marque une première historique pour le studio, réunissant deux de ses sagas phares, Ys et Trails in the Sky, dans un affrontement qui mélange action frénétique et stratégie. Les joueurs retrouveront les héros et rivaux emblématiques de chaque série, épaulés par de nombreux personnages secondaires qui viendront apporter un soutien précieux au combat.

Côté gameplay, l’expérience reprend les bases rapides et nerveuses de Ys SEVEN, tout en intégrant la possibilité de sauter, une mécanique qui enrichit la mobilité et la profondeur stratégique. Les vastes champs de bataille promettent des affrontements dynamiques, où les combos spectaculaires s’enchaînent à un rythme effréné. Les personnages issus de Trails in the Sky feront quant à eux valoir leurs arts et crafts, offrant des attaques familières mais réinventées pour ce nouvel opus.

La mise en scène bénéficie d’un casting vocal complet, réunissant les doubleurs historiques des deux séries, afin de renforcer l’intensité des combats comme des cinématiques. À cela s’ajoutent des graphismes remasterisés en HD et 4K, une fluidité portée à 60 FPS, ainsi qu’un mode multijoueur aussi bien en local qu’en ligne, une première pour ce type de crossover signé Falcom.

En parallèle de l’aventure, les joueurs pourront débloquer un vaste Material Collection, regroupant des fonds d’écran et des musiques issues de nombreux jeux Falcom, véritable hommage à l’histoire du studio.

À noter que Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga sera d’abord proposé en version numérique, avant de bénéficier d’une édition physique préparée par Limited Run Games.