Gloomy Eyes, aventure cosy-horror chargée d’émotions en solo-coop, est disponible sur PC/Mac, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et Nintendo Switch

ARTE annonce que Gloomy Eyes, aventure cosy-horror poétique se déroulant dans un monde où le macabre côtoie le magique, est disponible sur PC/Mac (via Steam, Gog et Epic), Xbox Series X|S, PlayStation 5 et Nintendo Switch au prix de vente de 24,99€ pour la version Standard avec une réduction de -20% pendant les deux semaines suivant le lancement et 26,98€ pour la version Deluxe, avec une réduction de -10% pendant les deux semaines suivant le lancement.

UNE AVENTURE EN SOLO-COOP

Gloomy, un garçon zombie attachant, et Nena, une espiègle fille humaine, défient les luttes entre les humains et les morts-vivants. Grâce à leur complicité et leur lien interdit dans ce monde hostile, ils associent leurs compétences respectives en quête du Soleil, qui ne se lève plus, las de la bêtise humaine. Ces deux personnages sont à contrôler successivement pour résoudre des puzzles narratifs et retrouver la lumière dans un monde plongé dans la nuit éternelle.

L’ÂGE DES TÉNÈBRES

Dans un style artistique évocateur de l’univers de Tim Burton, Gloomy Eyes dévoile un monde horrifique et poétique, d’un charme sombre, sans gore ni sursauts de peur. Gloomy et Nena devront surmonter les défis qui se présentent à eux pour découvrir les secrets qui y sont cachés.

DES DÉCORS AUX AIRS DE MAISON DE POUPÉES

Conçu avec minutie et foisonnant de détails d’un charme macabre, Gloomy Eyes permet aux joueurs d’explorer plusieurs dioramas sous différents angles dans un univers fantasmagorique et merveilleusement sombre. Dans des niveaux du jeu créés à la main, les joueurs résoudront des énigmes complexes dans des dioramas rotatifs.

UN MESSAGE SUR LA DIFFÉRENCE, LA SOLITUDE, L’AMOUR ET L’AMITIÉ

Conte délicieusement sinistre, Gloomy Eyes raconte ainsi l’histoire de deux protagonistes atypiques s’alliant au-delà de leurs différences. Ces deux personnages que tout sépare s’allient pour retrouver la lumière au cœur d’un conflit entre les humains et les zombies.