Découvrez une histoire réimaginée et des personnages plus vivants que jamais, sublimés par une nouvelle esthétique artisanale

Lors du Nintendo Showcase d’aujourd’hui, SQUARE ENIX a présenté DRAGON QUEST VII Reimagined, un remake du titre des années 2000, DRAGON QUEST VII: Fragments of the Forgotten Past, qui sortira le 5 février 2026 sur Nintendo Switch 2™, Nintendo Switch™, PlayStation®5, Xbox Series X|S, PC via Steam® et Microsoft Store sur Windows. Ce sera l’occasion pour les fans de la première heure et les nouveaux joueurs de découvrir un RPG autonome épique en solo et de sauver un monde réimaginé avec soin, qui semble tout droit sorti d’un livre de contes de fées. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui.

DRAGON QUEST VII Reimagined s’inspire du célèbre jeu original, dans lequel un groupe de personnages hauts en couleurs se lancent dans une épopée singulière, dévoilant peu à peu les fragments d’une aventure qui se déploie à travers plusieurs îles. La version moderne de ce RPG propose des graphismes réinventés, un gameplay amélioré et une narration resserrée qui garantira aux joueuses et aux joueurs une expérience inoubliable.

Caractéristiques principales : Une esthétique artisanale Les personnages initialement conçus par le mangaka de renommée internationale Akira Toriyama ont été réimaginés dans un charmant style en 3D, pour lequel des vraies poupées ont été créés. Quant aux environnements et aux donjons, ils ont aussi été repensés avec un style fait main évoquant les dioramas, ce qui correspond parfaitement à l’esprit de la série DRAGON QUEST.

Histoire améliorée Le scénario de DRAGON QUEST VII Reimagined reste fidèle à celui du jeu original, tout en y apportant des améliorations qui rendront l’histoire plus simple à suivre. En parallèle de la quête principale, les joueurs pourront aussi profiter de nombreuses quêtes secondaires, histoires et mini-jeux optionnels.

Système de combat captivant Le système de combat au tour par tour a été entièrement repensé, intégrant modifications significatives pour offrir des combats plus dynamiques et haletants. Les joueurs découvriront notamment un système de vocation mis à jour qui comprend une mécanique « Double emploi », permettant aux joueurs d’utiliser deux vocations à la fois, une capacité « Frénésie » activable quand un personnage commence à s’énerver, et une nouvelle vocation « Maître des monstres » qui donne accès à l’avantage « Soutien monstre » afin d’invoquer des monstres puissants qui attaqueront les ennemis.

Personnages mémorables Les joueurs voyageront aux côtés de personnages comme Killyan, le prince de Melyor, et Maribel, la fille d’un maire, ainsi qu’avec de nombreux autres alliés et ennemis.

Des heures d’exploration Il sera possible de déverrouiller, étendre et arpenter de nombreux mondes en collectant des fragments et en complétant des tablettes anciennes. Ces mondes variés abritent un grand nombre de villes animées à visiter, de donjons complexes à explorer, de quêtes à compléter et bien plus encore.

Améliorations de confort de jeu De nombreuses améliorations de confort de jeu ont été intégrées pour rendre les parties plus agréables, notamment grâce à une IU repensée qui permet de retrouver les informations plus facilement.



DRAGON QUEST VII Reimagined dès aujourd’hui sur Les joueurs peuvent précommander l’Édition Collector physique dedès aujourd’hui sur la boutique en ligne SQUARE ENIX exclusivement. L’Édition Collector sortira simultanément sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Elle contient les éléments suivants :