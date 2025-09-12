Le tout premier jeu de simulation de vie où il est possible de construire un véritable paradis Pokémon vient d’être annoncé, et les Méga-Évolutions de Blindépique, Goupelin et Amphinobi ont été révélées en même tant que le très attendu contenu additionnel de Légendes Pokémon : Z-A

Le groupe The Pokémon Company, en collaboration avec Nintendo, a dévoilé de nouvelles informations sur le jeu Légendes Pokémon : Z-A et a annoncé l’arrivée d’un titre inédit : Pokémon Pokopia.

Légendes Pokémon : Z-A

Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension

Toujours plus d’aventures attendent les joueurs et joueuses à Illumis avec le contenu additionnel Méga-Dimension pour Légendes Pokémon : Z-A, compatible aussi bien avec la version Nintendo Switch 2 que la version Nintendo Switch. Ce contenu téléchargeable permettra de rester aux côtés de la Team MZ une fois le scénario principal de Légendes Pokémon : Z-A terminé.

Le Pokémon Chenapan Hoopa est au cœur de l’intrigue de Méga-Dimension. Ce Pokémon fabuleux peut distordre l’espace avec les anneaux qu’il a sur ses cornes et son corps. Il lui suffit de les étendre et de créer des trous dimensionnels qui mènent à des lieux reculés. De plus, des distorsions spatiales ont commencé à apparaître à Illumis. De quoi offrir aux fans encore plus de choses à découvrir dans cette ville !

Deux nouveaux Pokémon méga-évolués ont été découverts, à savoir Méga-Raichu Y et Méga-Raichu Y. Méga-Raichu X flotte dans les airs grâce à l’électromagnétisme et concentre l’électricité dans ses poings pour décocher des coups dévastateurs. Méga-Raichu Y frappe ses ennemis avec l’énergie électrique amplifiée qui parcourt son corps. Méga-Raichu X et Méga-Raichu Y nécessitent des Méga-Gemmes différentes pour méga-évoluer, et il sera possible de croiser ces Pokémon dans Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension.

De nouvelles Méga-Évolutions dans Légendes Pokémon : Z-A

Les Méga-Évolutions, disponibles dans Légendes Pokémon : Z-A, de Blindépique, Goupelin et Amphinobi ont été révélées. Ces trois Pokémon ont été initialement découverts dans les jeux Pokémon X et Pokémon Y. Les Méga-Gemmes permettant de les faire méga-évoluer, la Blindépiquite, la Goupelinite et l’Amphinolite, peuvent être obtenues en récompense de rang dans les combats en ligne du Club de Combat Z-A. Il existe trois types de récompenses dans les combats classés de Légendes Pokémon : Z-A : les récompenses classiques que vous obtenez après chaque combat, les récompenses de rang que vous obtenez en montant dans les rangs, et les récompenses saisonnières que vous obtenez en fin de saison.

Pokémon Pokopia

Développé par KOEI TECMO GAMES et prévu pour Nintendo Switch 2 en 2026, Pokémon Pokopia est un jeu de simulation de vie où les joueurs et joueuses peuvent créer leur propre paradis Pokémon. Le personnage principal de ce jeu est un Métamorph ayant pris l’apparence d’un être humain. Dans la peau de ce dernier, les joueurs et joueuses pourront explorer et apprendre des capacités auprès des Pokémon (telles que Feuillage de Bulbizarre pour faire pousser de la verdure ou Pistolet à O de Carapuce pour arroser les plantes desséchées) afin de développer leur propre potentiel et bâtir ensemble un environnement attrayant pour les Pokémon.

Il sera possible de récupérer des ressources, fabriquer du mobilier, faire pousser des légumes, et construire des maisons pour les Pokémon, afin de profiter d’une vie cosy et paisible aux côtés des Pokémon. Une vie bâtie de A à Z. Avec le temps, les joueurs et joueuses pourront développer une ville et y inviter des proches ou des Pokémon. Pokémon Pokopia profite également d’un cycle jour et nuit qui suit celui de la vie réelle, d’une météo changeante, et de zones en jeu aux caractéristiques uniques.