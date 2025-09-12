Capcom, l’un des principaux développeurs et éditeurs mondiaux de jeux vidéo, a partagé plusieurs annonces et nouveaux éléments sur certains de ses titres en préparation, lors du Nintendo Direct diffusé aujourd’hui.

Resident Evil™ Requiem arrivera aussi sur Nintendo Switch 2 le 27 février 2026 en même temps que Resident Evil™ 7 biohazard et Resident Evil™ Village. Un nouveau trailer est disponible.

Mega Man Star Force™ Legacy Collection est en préparation sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et PC (Steam) pour 2026. Un trailer d’annonce est disponible.

Monster Hunter Stories™ 3: Twisted Reflection sortira le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation®5, Xbox Series X|S, and PC (Steam). Un trailer d’annonce est disponible.

Un survival horror que l’on ne peut pas lâcher

Une des sagas phares de Capcom s’est invitée dans le Nintendo Direct diffusé aujourd’hui avec l’annonce de Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2 qui sortira le 27 février 2026. Cette révélation s’est accompagnée d’une toute nouvelle bande-annonce et a plongé les joueurs plus profondément dans la toile de l’horreur qui attend Grace Ashcroft durant son enquête au cœur de l’hôtel Wrenwood. On y découvre un aperçu de nouveaux antagonistes, des armes et des lieux que les joueurs croiseront.

Resident Evil Requiem se déroule environ 30 ans après l’épidémie de Raccoon City et suit Grace dans une nouvelle affaire où la jeune analyste du FBI doit échapper aux abominations qui l’entourent et faire face aux souvenirs tragiques entourant la mort de sa mère, Alyssa Ashcroft.

Le 27 février 2026, Resident Evil 7 biohazard Gold Edition sortira également sur Nintendo Switch 2, avec le jeu complet, le chapitre « Not a Hero » et tous les DLC additionnels. Resident Evil Village Gold Edition, incluant l’extension Winters et le Trauma Pack, sera également disponible à la même date.

Resident Evil Requiem est un survival horror entièrement doublé en plusieurs langues dont le français, prévu le 27 février 2026 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC (Steam).

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection prend son envol le 13 mars 2026

Les Riders peuvent noter la date dans leur calendrier dès maintenant ! La prochaine aventure de la série de jeux Monster Hunter Stories, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, débarque officiellement sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam) le 13 mars 2026 !

Les attend une nouvelle épopée palpitante où ils élèveront et tisseront des liens avec des Monsties tout en explorant un monde plein de dangers, de mystères et de merveilles. Après deux siècles d’une guerre qui a divisé les royaumes d’Azuria et de Vermeil, deux Rathalos jumeaux éclosent de manière inattendue d’un œuf unique, donnant naissance à une histoire où le destin du héros et de multiples personnages et Monsties s’entrecroiseront.

Rider chevronnés comme néophites retrouveront dans Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, un voyage passionnant fait de découvertes, d’aventures et de combats exaltants.

Élever son équipe – Les joueurs constitueront et élèveront une collection de Monsties, déclinés des monstres emblématiques de la série Monster Hunter.

Combattre côte à côté – Un système de combat tactique au tour par tour où les cavaliers et les Monsties combinent leurs atouts respectifs pour venir à bout des adversaires.

Un monde plus élaboré – Les joueurs découvriront un nouveau design et rendu visuel 3D qui donnent vie à l’univers de la série Monster Hunter Stories.

Une histoire épique – Les Riders plongeront dès les premiers instants dans un récit captivant qui s’étend sur deux royaumes et plusieurs générations.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection est un RPG prévu pour le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

Mega Man Star Force Legacy Collection viendra renforcer l’héritage du petit robot bleu en 2026 !

Les joueurs vont devoir se préparer à un retour vers le passé car la série de jeux d’action RPG de 2006 fait son grand retour ! Pour célébrer le 20e anniversaire de la franchise Mega Man Star Force™, les sept jeux des trois titres principaux Mega Man Star Force™ seront réunis pour former l’ultime Mega Man Star Force Legacy Collection en 2026 !

Les titres de Mega Man Star Force Legacy Collection incluent :

Mega Man Star Force™ Pegasus

Mega Man Star Force™ Leo

Mega Man Star Force™ Dragon

Mega Man Star Force™ 2 Zerker x Ninja

Mega Man Star Force™ 2 Zerker x Saurian

Mega Man Star Force™ 3 Black Ace

Mega Man Star Force™ 3 Red Joker

Les joueurs pourront rejoindre Geo Stelar et Omega-Xis dans leur combat contre des menaces venues d’au-delà des étoiles dans cette aventure épique. Alliant une action rapide à un système original basé sur des cartes, Mega Man Star Force Legacy Collection offre des combats palpitants et une narration qui ont défini le personnage pour toute une génération de fans de Mega Man. Tout en conservant le gameplay original, Mega Man Star Force Legacy Collection offre une expérience améliorée des jeux d’origine.

Mega Man Star Force Legacy Collection sortira en 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam)