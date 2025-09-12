Nintendo a dévoilé de nouvelles informations concernant Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2, qui débarqueront ensemble dans une collection spéciale intitulée Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, disponible dès le 2 octobre 2025 sur Nintendo Switch.

Les deux jeux profitent d’un lifting technique et de contenus inédits. Sur Switch, ils tourneront en 1080p, tandis que la Switch 2 proposera une mise à jour gratuite permettant de jouer en 4K et 120 fps. Les joueurs pourront découvrir une interface revue, choisir entre commandes classiques ou par mouvements, profiter de l’intégralité de la bande-son accessible depuis le menu principal, ainsi que de nouveaux chapitres ajoutés au livre d’histoires d’Harmonie (Rosalina).

Un nouveau mode assisté fait également son apparition pour rendre l’aventure plus accessible. Enfin, les amiibo offriront des objets en jeu.

Disponible en version physique regroupant les deux titres ou en versions numériques séparées sur l’eShop, cette collection permet de (re)découvrir deux des plus grands classiques de la saga Mario, sublimés pour les consoles actuelles.