Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian sortira bien en édition physique sur Nintendo Switch, mais uniquement en Asie. Contrairement aux versions nord-américaine et européenne, qui n’auront droit qu’au format numérique, les joueurs pourront importer cette version asiatique qui inclura directement le support de l’anglais sur la cartouche. Une aubaine, d’autant que la Nintendo Switch est region free.

Cette sortie est prévue pour le 26 septembre 2025, avec des précommandes déjà ouvertes auprès de revendeurs spécialisés comme Play-Asia.

Un RPG centré sur mystères et exploration

Dans cette nouvelle aventure, les joueurs suivront Rias Eidreise et Slade Clauslyter, deux jeunes adultes revenus dans leur ville natale, Hallfein, longtemps frappée par une mystérieuse catastrophe. En explorant des ruines anciennes, ils découvrent un atelier alchimique et des portails vers de nouvelles dimensions, les Dimensional Paths, qui regorgent d’ingrédients rares et de secrets.

Caractéristiques principales :

Exploration : traversez des donjons générés de manière aléatoire, avec une difficulté croissante et des ressources précieuses.

: traversez des donjons générés de manière aléatoire, avec une difficulté croissante et des ressources précieuses. Combats stratégiques : affrontez vos ennemis via un système de batailles en timeline command, avec jusqu’à trois personnages en première et arrière ligne. Les mécaniques incluent Multi-Actions , Item Mix et Unite Attacks .

: affrontez vos ennemis via un système de batailles en timeline command, avec jusqu’à trois personnages en première et arrière ligne. Les mécaniques incluent , et . Synthèse avancée : utilisez le système de Gift Color Synthesis pour créer des objets et transférer des traits, avec la possibilité de modifier les recettes via des Recipe Morph et Catalyst Ingredients .

: utilisez le système de pour créer des objets et transférer des traits, avec la possibilité de modifier les recettes via des et . Développement de la ville : gérez un atelier, développez Hallfein et débloquez de nouvelles recettes, zones et quêtes. Des personnages issus des anciens épisodes de la série feront aussi leur apparition.

En plus de l’édition standard, une Digital Deluxe Edition est proposée, incluant costumes et packs d’objets. Un Season Pass ajoutera de nouvelles musiques, donjons à haute difficulté, costumes exclusifs et personnages supplémentaires. Enfin, tout achat (physique ou numérique) réalisé dans les deux premières semaines donnera accès à des bonus de lancement, dont l’Activewear Adventuring Set pour Rias et Slade.