Square Enix a dévoilé que Final Fantasy VII Remake Intergrade, attendu sur Nintendo Switch 2 le 22 janvier 2026, proposera un tout nouveau God Mode ainsi que des options de progression simplifiées. Ces nouveautés visent à rendre l’aventure plus flexible et accessible, en s’adaptant aux différents profils de joueurs.

Le God Mode transforme complètement l’expérience : les personnages disposent en permanence de PV et PM au maximum, infligent systématiquement 9 999 points de dégâts, et possèdent toujours le nombre maximum d’objets. Autrement dit, aucune rencontre ne peut venir à bout des héros, même les ennemis les plus redoutables comme les Tonberries.

Au-delà de ce mode spectaculaire, Square Enix introduit un ensemble d’options activables individuellement, permettant de personnaliser l’expérience :

PV toujours au maximum, avec suppression des morts instantanées

PM toujours pleins, pour lancer des sorts sans limites

Jauge de Limite constamment remplie

Jauge ATB toujours au maximum

Dégâts fixés à 9 999 par attaque

Ces réglages peuvent être activés ou désactivés librement, offrant le choix entre une progression classique ou une aventure plus axée sur l’histoire.

Introducing brand-new streamlined progression features in Final Fantasy VII Remake Intergrade on Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S and Xbox on PC! ✅ Always have maximum HP and MP

✅ Always deal 9,999 damage to enemies

✅ Always have max number of items (with some exceptions) pic.twitter.com/UuO9U57But — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) September 12, 2025

Le réalisateur Naoki Hamaguchi a expliqué que l’objectif de ces ajouts est de répondre à des styles de vie et des habitudes de jeu différents : certains joueurs souhaitent avant tout se concentrer sur le récit et l’exploration, tandis que d’autres veulent accélérer leur progression lors d’une seconde partie :

L’introduction de la progression simplifiée a été faite pour permettre au jeu de s’adapter aux différents styles de vie et de jeu des joueurs. L’histoire est un élément majeur de Final Fantasy 7 Remake et certains joueurs veulent pouvoir profiter des combats et de l’exploration de manière plus décontractée tout en se concentrant sur l’histoire. Je pense que la manière dont les gens apprécient le contenu est devenue plus flexible de nos jours, comme nous le voyons avec les plateformes de streaming vidéo, et que les gens veulent la même chose des jeux, avec des options pour adapter l’expérience en fonction du temps dont ils disposent et de leur niveau d’intérêt. J’ai également vécu des expériences personnelles où j’ai voulu jouer à quelque chose avec le peu de temps dont je disposais, mais où j’ai abandonné à cause du temps nécessaire pour faire évoluer les personnages ou pour parcourir le jeu. C’est précisément pour cette raison que je pense que la fonction de progression rationalisée est très efficace : elle permet aux joueurs d’accéder à l’histoire en douceur. En outre, cette fonction est utile non seulement lors de la première partie, mais aussi lorsque vous revenez jouer. Si vous souhaitez revoir une scène particulière ou simplement récapituler l’histoire, ils vous permettent d’avancer dans le jeu à un bon rythme. Ils aideront certainement les joueurs à comprendre et devraient conduire à de nouvelles découvertes passionnantes. Final Fantasy 7 Remake Intergrade est le premier jeu d’une trilogie, et j’espère que cette fonctionnalité l’aidera à devenir le point d’entrée des suites qui sortiront par la suite. Je souhaite que le plus grand nombre possible de personnes découvrent l’univers de Final Fantasy 7 !

En plus de permettre une découverte plus fluide du scénario, ces fonctionnalités encourageront aussi les retours sur certaines scènes clés, pour profiter pleinement de la trilogie Final Fantasy VII Remake, dont Rebirth et le troisième volet sont également attendus sur Switch 2.