Développé par deux Français de chez Mad Mango Games et édité par Goblinz Studio, le jeu s’immisce dans un genre qui est principalement squatté par des jeux multijoueurs comme TeamFight Tactics. Mais ici nous avons un jeu totalement solo, est-ce que ça fonctionne bien ? Eh bien préparez vos meilleurs doublons, c’est parti pour Knightica.

De la fusion et du placement !

On préfère vous prévenir d’avance, ce ne sera pas un test très long. Pas que le jeu est inintéressant, mais que ses mécaniques sont rapidement expliquées.

Pour commencer, il n’y a pas du tout de notion d’histoire, pas de cinématique, de blabla ou autres, uniquement du jeu !

Vous connaissez un peu le principe des jeux de Merge / Fusion, j’ai deux unités pareilles, si je les fusionne, elles vont être plus puissantes. Knightica repose sur cette simple mécanique. Tout est basé là-dessus, ce n’est pas vraiment un jeu de fusion comme nous avons l’habitude, il ne faut pas 2 ou 3 unités pour avoir une version au-dessus, puis 2 ou 3 unités du niveau suivant pour encore passer au suivant. Non, ici une unité vaut 1 barre d’expérience, et ça va en demander de plus en plus.

Les unités sont donc le point central du jeu, il y a plusieurs types d’unités, qui vont avoir bien évidemment des synergies les unes avec les autres, mais aussi et surtout des raretés : normales pour 2 pièces d’or, inhabituelles pour 4, rares pour 6, épiques pour 8 et légendaires pour 10. Rafraîchir la boutique vous coûtera 2 pièces d’or. Dans cette boutique seront aussi disponibles des sorts et des enchantements. Les sorts seront éphémères, tandis que les enchantements seront à placer sur une unité et auront donc des bonus divers.

Vous pourrez déposer sur un plateau de 64 cases vos unités, mais ne pensez pas pouvoir mettre 64 unités, car elles sont très grosses. Globalement, penser vos unités comme des multiples de 4 cases en carrés, certaines vont bien sûr être plus grosses, des 9 cases, parfois 12, bref de tout. Moyennant finance, vous allez pouvoir débloquer d’autres cases par lots de 4, mais il n’y en aura pas beaucoup.

Deux modes

Un mode Campagne est disponible, plusieurs difficultés qui se débloquent au fur et à mesure de la réussite du précédent : Normal, Difficile et Dément. Bien sûr, chacun sera plus difficile, les ennemis et les boss seront plus forts et plus solides, etc. Une fois le mode normal terminé une fois, vous aurez accès au mode Arène.

Le mode Campagne vous met contre des ennemis du jeu, avec leurs archétypes, leurs résistances et leurs faiblesses. Ce sont des unités réservées à l’ordinateur. Le mode Arène vous fait vous battre contre des personnes simulées par l’ordinateur, ils auront donc des unités que vous pouvez aussi acheter de votre côté, deux façons de jouer qui sont relativement différentes, sans pour autant être à l’opposé l’une de l’autre. Pour ces modes, vous devrez choisir une classe, 9 sont disponibles et se débloqueront au fur et à mesure que vous accomplirez les conditions imposées par le jeu. Bon courage pour débloquer le Druide, par exemple, qui demande de finir le jeu en Dément.

Ces classes vont vous donner des bonus divers, mais surtout vous « imposer » un peu la façon de jouer. Si on prend l’érudit, nous allons être obligés de jouer autour des gains d’XP, etc. Mais vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Le jeu n’impose rien, c’est ce qui est intéressant. Cependant les synergies sont tellement puissantes qu’on ne mélange pas tout. Alors attention, les synergies ne sont pas comme dans TFT, ce ne sont pas des bonus en fonction de plusieurs unités de la même famille, mais plutôt des pouvoirs qui vont bien aller ensemble.

Visuellement, le jeu est très agréable, les unités sont mignonnes, c’est bien coloré, visuellement rien à redire. Parfois, c’est un peu compliqué de comprendre et de choisir les unités dans la boutique. Un petit effet se fait quand l’unité est présente sur votre plateau et donc que vous allez pouvoir augmenter son expérience, mais cet effet n’est pas intuitif par rapport aux autres. On a l’impression de perdre notre curseur, c’est étrange.

Côté musical, c’est vraiment paresseux : très peu de musiques, elles tournent vite en rond et parfois on n’en peut plus ! On ne dira pas que celle de l’arène à un moment qui ressemble à une musique de Final Fantasy VII, non, on ne le dira pas !