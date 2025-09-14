Toujours auréolé de son statut de plus grand succès de l’histoire des Musô aux côtés de Hyrule Warriors: L’Ère du Fléau, avec plus de 4 millions d’exemplaires vendus, One Piece: Pirate Warriors 4 s’apprête à franchir une nouvelle étape. Bandai Namco et Omega Force ont officialisé l’arrivée du titre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2 d’ici la fin d’année.

Les joueurs déjà en possession du jeu sur Nintendo Switch, PS4 ou Xbox One bénéficieront d’un upgrade gratuit vers la version nouvelle génération de la même famille de consoles. Quant aux nouveaux acheteurs, ils obtiendront directement la Deluxe Edition, comprenant 18 personnages supplémentaires. En revanche, les 6 prochains personnages à venir via DLC resteront payants.

Ces nouvelles versions apporteront plusieurs ajustements, dont un plus grand nombre d’ennemis affichés à l’écran, afin d’intensifier les batailles titanesques propres au genre Musô.

Character Pass 3 : deux nouveaux packs de contenu

Le jeu ne s’arrête pas là et continue de s’étoffer :

DLC 7 (automne 2025) : arrivée de Rob Lucci en mode CP0 , accompagné de deux personnages encore tenus secrets (probablement liés à l’arc Egghead), ainsi que 3 costumes inédits . Sortie prévue entre septembre et novembre 2025.

: arrivée de , accompagné de deux personnages encore tenus secrets (probablement liés à l’arc Egghead), ainsi que . Sortie prévue entre septembre et novembre 2025. DLC 8 (début 2026) : intitulé Special Selection Pack, ce contenu a été choisi à partir d’un sondage auprès des fans. Trois personnages très demandés rejoindront le casting : Ener (エネル, Eneru), le dieu de la foudre ; King, fidèle lieutenant de Kaido ; et Z, antagoniste culte de One Piece Film: Z.

L’achat du Character Pass 3 (regroupant les DLC 7 et 8) offrira un bonus exclusif : la technique spéciale « Divine Departure » de Shanks, qui enrichira son arsenal d’attaques.

Avec ce nouveau cycle de contenus, One Piece: Pirate Warriors 4 confirme sa longévité exceptionnelle, combinant un gameplay musclé, un roster toujours plus complet et un suivi régulier, plus de cinq ans après sa sortie initiale. Disponible sur Nintendo Switch, PlayStation, Xbox et PC, le titre continuera de recevoir du contenu au moins jusqu’en 2026, signe de l’engouement intact des fans pour l’univers de One Piece.