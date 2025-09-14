Après l’annonce d’hier, Nintendo partage aujourd’hui davantage d’informations sur Super Mario Galaxy 1 + 2, attendus pour le 2 octobre 2025. Le site officiel japonais dévoile plusieurs nouveautés, en plus du retour des deux classiques de la Wii.

Parmi les ajouts majeurs, un nouveau contenu Storybook fait son apparition. Dans Super Mario Galaxy, un chapitre inédit vient prolonger l’histoire déjà racontée sur Wii, tandis que Super Mario Galaxy 2 introduit carrément un nouveau livre illustré contenant quatre chapitres. Bonne nouvelle également pour les mélomanes : un mode Soundtrack permet d’écouter pas moins de 154 musiques issues des deux jeux.

Un mode Assist sera de la partie, pensé pour faciliter l’expérience. Activable à tout moment, il double la jauge de vie de Mario et le replace automatiquement à sa position initiale s’il chute. En multijoueur local, un second joueur pourra participer en utilisant un Joy-Con pour stopper les ennemis et collecter divers objets.

Côté compatibilité, Nintendo confirme la prise en charge des amiibo, permettant de débloquer des objets utiles en jeu. De nouvelles figurines Super Mario Galaxy sont d’ailleurs prévues pour avril 2026. Autre surprise : le storybook du jeu sera commercialisé en produit physique via le My Nintendo Store, avec plus de détails attendus prochainement.

Enfin, les versions bénéficieront de rehaussements techniques : sur Switch 2, Super Mario Galaxy 1 + 2 proposeront un rendu en 4K docké, disponible gratuitement via une mise à jour. Sur Switch 1, les jeux seront limités à 1080p.

Les deux titres sortiront ensemble en bundle physique, mais seront aussi proposés séparément sur l’eShop.