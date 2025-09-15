Alors que la sortie de Trails in the Sky 1st Chapter approche sur Nintendo Switch 2, la page eShop officielle vient d’apporter des précisions sur les différences entre cette édition et la version Nintendo Switch d’origine.

Premier constat : le confort de jeu sera au centre de cette nouvelle version. Les joueurs pourront parcourir le royaume de Liberl avec des temps de chargement réduits, ce qui promet une exploration plus fluide. L’édition Switch 2 proposera également des graphismes plus nets lorsqu’elle sera utilisée avec le dock et un téléviseur compatible, offrant ainsi un rendu plus précis des environnements et des personnages.

Côté performances, le jeu sera optimisé pour la nouvelle machine avec la possibilité d’atteindre une résolution jusqu’à 4K à 30 images par seconde ou 1080p à 60 images par seconde. À noter toutefois qu’aucune information n’a encore été donnée concernant les performances en mode portable.

Il est important de préciser que cette édition ne modifie pas le contenu en jeu : Trails in the Sky 1st Chapter Nintendo Switch 2 Edition reste fidèle à l’expérience d’origine, mais bénéficie d’améliorations techniques destinées à rendre l’aventure plus agréable.

La page eShop confirme également qu’aucune démo spécifique à la Switch 2 n’est prévue, la version actuellement disponible étant celle de la Switch classique. Les joueurs devront donc attendre la sortie complète du titre pour découvrir ces optimisations.