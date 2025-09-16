Sunsoft annonce Ripple Island: Kyle and Cal’s Restaurant sur Nintendo Switch 2

Sunsoft avait promis une annonce importante, et la révélation est désormais officielle : l’éditeur sortira son premier jeu Nintendo Switch 2 le 27 novembre 2025 avec Ripple Island: Kyle and Cal’s Restaurant.

Ce nouvel opus plonge les joueurs dans l’univers de Ripple Island, transformé pour l’occasion en un gigantesque terrain de jeu culinaire. Le titre se présente comme un jeu d’action coopératif de cuisine jouable jusqu’à 16 participants, où il faudra collaborer pour préparer, cuisiner et servir des plats toujours plus appétissants.

Avant de passer derrière les fourneaux, il sera nécessaire de rassembler les ingrédients : récolte de légumes, pêche, collecte d’œufs et bien d’autres méthodes permettront de composer les recettes. Les animaux emblématiques de l’île viendront prêter main-forte dans cette compétition gastronomique.

Modes de jeu

Challenge Mode : jouable en coopération locale jusqu’à 4 joueurs, il propose de surmonter différents niveaux en équipe.

: jouable en coopération locale jusqu’à 4 joueurs, il propose de surmonter différents niveaux en équipe. Everyone’s Restaurant : le mode phare qui permet à 16 joueurs en ligne (dont 8 en local dans une même session) de coopérer et se répartir les rôles pour réussir les défis chronométrés.

: le mode phare qui permet à (dont 8 en local dans une même session) de coopérer et se répartir les rôles pour réussir les défis chronométrés. Solo Play : pour ceux qui veulent relever le défi seul, de la récolte des ingrédients jusqu’au service, il faudra tout gérer soi-même.

Le roi Dotella, intrigué par une question simple – “Quel est le plat le plus délicieux de l’île ?” – organise un grand tournoi culinaire. Kyle, un jeune chef ambitieux, décide de participer afin de décrocher le titre et le trésor promis au vainqueur.

Laid-Back Camp Camping Cook! annoncé sur Nintendo Switch

Le studio enish a levé le voile sur un nouveau titre basé sur la licence Yuru Camp△ (Laid-Back Camp) : Laid-Back Camp Camping Cook!, prévu sur Nintendo Switch. Aucune date de sortie n’a pour l’instant été communiquée.

Présenté comme un jeu d’action axé sur le camping, ce nouvel épisode invite Nadeshiko, Rin et leurs amies à unir leurs efforts pour installer leur campement et cuisiner de bons petits plats en pleine nature.

L’expérience repose sur une boucle simple mais riche : monter la tente, allumer un feu de camp, gérer les préparatifs et concocter différents repas. En solo, les joueurs pourront savourer la sensation de progression fluide en préparant efficacement leur camp. En multijoueur, l’accent sera mis sur la coopération vivante et détendue, où chaque tâche confiée crée un vrai moment de partage.

Les amateurs du jeu mobile Laid-Back Camp All-in-one!! retrouveront avec plaisir des costumes et équipements familiers, adaptés pour l’occasion. Mieux encore, des bonus exclusifs seront offerts à ceux qui possèdent déjà l’application mobile, renforçant le lien entre les deux titres.

Avec son ambiance conviviale et son approche centrée sur les petits plaisirs de la vie en extérieur, Laid-Back Camp Camping Cook! promet une expérience chaleureuse qui séduira autant les fans de la série animée que les amateurs de jeux coopératifs relaxants.

OBAKEIDORO 2: Chase & Seek arrive sur Switch 2 le 9 octobre 2025 au Japon

Le studio FREE STYLE, Inc. a profité du Nintendo Direct japonais pour annoncer la sortie de OBAKEIDORO 2: Chase & Seek sur Nintendo Switch 2, prévue pour le 9 octobre 2025 au Japon. Aucune précision n’a encore été donnée concernant une sortie simultanée en Occident.

Successeur direct de OBAKEIDORO! (connu sous le nom de Bail or Jail sur Steam), ce deuxième opus reprend les bases du jeu asymétrique familial qui avait déjà séduit par sa simplicité et son esthétique chibi. Le principe reste inchangé : des matches de trois minutes opposent une équipe de Humains (3 ou 6 joueurs) à une équipe de Monstres (1 ou 2 joueurs), avec un maximum de 8 participants en ligne.

Là où des titres comme Dead by Daylight misent sur l’horreur et le gore, OBAKEIDORO 2 propose une approche plus accessible, adaptée à tous les âges. Les Humains doivent fuir et éviter la capture jusqu’à la fin du temps imparti, tandis que les Monstres doivent piéger et capturer l’intégralité de l’équipe adverse pour l’emporter. Chaque Monstre possède des compétences et caractéristiques spécifiques, permettant d’élaborer des stratégies variées et d’apporter de la profondeur aux affrontements.

Grâce à ses commandes simples, son rythme rapide et son ambiance « spooky » mais bon enfant, OBAKEIDORO 2 se positionne comme une expérience accessible aussi bien aux familles qu’aux amateurs de jeux multijoueur compétitifs.

Gearbits : le shooter mecha en troisième personne débarque sur Switch le 25 septembre 2025

Le studio Quackpond Games, créateur original de Gearbits sur PC, voit son titre arriver sur Nintendo Switch grâce au portage assuré par Luminous Flux Games et à l’édition mondiale signée FUZE Technologies Ltd.. Déjà disponible en précommande sur l’eShop avec une remise de 10 %, le jeu sortira officiellement le 25 septembre 2025.

Gearbits se définit comme un third-person shooter nerveux où les joueurs prennent les commandes de robots géants équipés de propulseurs et d’un arsenal dévastateur. L’action se déroule dans un futur lointain, sur une colonie hostile menacée par des insectes monstrueux et des pilotes rivaux. La campagne scénarisée propose 30 missions au rythme effréné.

Les joueurs peuvent choisir parmi plus de 10 modèles de mechs, chacun disposant de ses propres forces et faiblesses, puis les équiper avec 30 armes variées : lance-missiles, rail guns, canons à faisceau… L’approche reste libre : privilégier la puissance brute ou miser sur l’agilité et la mobilité.

Cette version profite d’améliorations spécifiques à la console de Nintendo :

Contrôles optimisés pour le mode portable et le jeu sur téléviseur

pour le mode portable et le jeu sur téléviseur Interface revue pour plus de lisibilité

pour plus de lisibilité Localisation japonaise complète

Le DLC “Raider Expedition” inclus d’emblée

Un mode Survie par vagues complète l’expérience, proposant des affrontements de plus en plus intenses, où l’on récolte des crédits afin d’améliorer armes et armures pour résister le plus longtemps possible.

Pour David Silvera, Product Manager chez Luminous Flux Games, Gearbits est « un mélange palpitant d’action et de stratégie, et une véritable lettre d’amour au genre mecha ».

Affiché au prix de £14.99 / €16.9 / $19.95, le jeu bénéficie actuellement d’une réduction de 10 % en précommande sur l’eShop.

MOUTHOLE, l’énigmatique puzzler exploratif, arrive sur Switch le 30 septembre 2025

Le jeu indépendant MOUTHOLE s’apprête à faire son entrée sur Nintendo Switch le 30 septembre 2025, au prix de 10 dollars. Les joueurs pourront profiter d’une remise de 20 % durant les deux semaines précédant sa sortie.

MOUTHOLE propose une expérience singulière où le temps est compté : vous disposez d’une semaine pour explorer votre HOUSE, un lieu étrange où chaque action influence votre destin. Entre puzzles à résoudre et mystères à percer, le jeu oscille entre le quotidien banal — se brosser les dents, faire du sport, gérer ses finances — et l’exploration d’univers surréalistes dissimulés à l’intérieur de votre propre MOUTH.

Le joueur choisit comment occuper son temps limité : maintenir une vie rangée ou plonger dans les abysses mystérieux de son subconscient. Chaque décision affecte un petit groupe de personnages rencontrés au fil de l’aventure, modifiant leur existence et la fin de l’histoire.

L’expérience promet une atmosphère atypique mêlant enquête, exploration et étrangeté assumée. Derrière votre bouche se cachent 10 mondes distincts et surréalistes, remplis d’obstacles, de secrets et de chemins inattendus. Entre tension et contemplation, MOUTHOLE invite à repousser les limites de la perception et à se transformer au fil du jeu.

Caractéristiques principales

11 fins différentes

Plus de 1000 lignes de dialogue

45 minutes de musique immersive

Exploration de 10 mondes uniques

Objets et systèmes absurdes (raytraced snail graphic, instruments jouables, hat system révolutionnaire, simulation boursière réaliste, miroir extrême…)

Heart of Crown arrive sur Nintendo Switch le 18 décembre 2025

L’éditeur a confirmé aujourd’hui que Heart of Crown, le célèbre jeu de cartes de type deck-building, fera son arrivée sur Nintendo Switch le 18 décembre 2025. Une édition physique est prévue au Japon, et les joueurs qui effectueront une précommande recevront en bonus huit cartes holographiques exclusives.

L’histoire de Heart of Crown débute avec la mort prématurée d’un grand empereur, laissant derrière lui sept princesses candidates à la succession. Sans héritier direct désigné, le spectre du chaos et de la guerre plane sur le continent. En tant que puissant décideur de l’empire, c’est au joueur de soutenir la princesse de son choix et de l’amener au trône, afin d’assurer l’unité et la paix du royaume.

Basé sur Heart of Crown 2nd Edition (relancé en 2022), le jeu repose sur des mécaniques de deck-building compétitif :

Jusqu’à 4 joueurs s’affrontent en tours successifs.

s’affrontent en tours successifs. Utilisez l’or de vos domaines pour acquérir de nouvelles terres et des cartes d’action qui élargiront vos options stratégiques.

Une fois vos ressources réunies, recrutez la princesse de votre choix, chacune disposant de pouvoirs uniques pouvant inverser le cours de la partie.

pouvant inverser le cours de la partie. Attirez à vous les sénateurs, ducs et autres figures influentes : lorsque votre score de succession atteint 20 points, la couronne impériale vous revient.

Modes et fonctionnalités

Jeu en ligne avec cross-play entre plateformes.

avec cross-play entre plateformes. Matchs classés pour grimper dans les rangs ou parties libres pour jouer à votre rythme.

pour grimper dans les rangs ou pour jouer à votre rythme. Fidèle au jeu de cartes original, mais enrichi de toutes les fonctionnalités modernes pour la Nintendo Switch.

Chrono Ark Deluxe Edition arrive sur Nintendo Switch le 29 janvier 2026

Playism et Al Fine ont annoncé aujourd’hui que Chrono Ark Deluxe Edition, le RPG roguelike à base de deckbuilding, sera disponible sur Nintendo Switch le 29 janvier 2026. Le Japon recevra une version physique, et les premières copies comprendront un artbook de 70 pages.

Chrono Ark propose un gameplay unique mêlant éléments de RPG et jeu de cartes. Les joueurs recrutent jusqu’à quatre compagnons, chacun ayant une personnalité et des compétences propres. Les cartes représentent les compétences de Lucy, l’héroïne, et de ses compagnons, et chaque choix influence les capacités que vous pouvez apprendre et utiliser.

Contrairement aux RPG classiques, la défaite ne signifie pas la fin : tout se réinitialise après chaque échec, offrant la possibilité de recruter de nouveaux alliés et de découvrir de nouvelles compétences. Chaque tentative vous permet de perfectionner votre stratégie et d’explorer un peu plus l’histoire.

Il y a longtemps, lorsque le monde fut enveloppé par une brume noire, les survivants humains s’échappèrent vers l’Arche. Pour restaurer le monde, il faut retrouver les mystérieuses Time Shades et activer la Clock Tower, seule capable de ramener la paix. Lucy se réveille dans le Twisted Land sous l’Arche, avec pour seul souvenir les mots : « Active la Clock Tower ». Elle part alors à l’aventure aux côtés de ses compagnons pour sauver ce monde déformé.

La version Nintendo Switch inclut des améliorations de l’affichage des textes dans toutes les langues par rapport à la version Steam. Elle regroupe également tous les contenus téléchargeables précédemment sortis sur Steam, offrant l’expérience complète de Chrono Ark aux joueurs sur console.

Avec ses mécaniques de deckbuilding, son système de progression innovant et son univers riche, Chrono Ark Deluxe Edition promet de séduire les amateurs de RPG stratégiques et de défis renouvelés à chaque partie.