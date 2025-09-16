Axis Games et l’éditeur Upside Down Bird lancent cette semaine Axis Football 2026 sur Nintendo Switch, disponible dès le 8 septembre 2025 au prix de 19,99 €. Ce nouvel opus entend repousser encore plus loin les limites de la simulation de football américain, aussi bien sur le terrain qu’en coulisses.

Le mode Franchise, véritable pierre angulaire de la série, revient plus complet que jamais. Les joueurs auront la possibilité de gérer chaque aspect d’une équipe : du style de ligue aux divisions, en passant par le financement, les drafts, les échanges, les blessures ou encore le moral du groupe. L’objectif est clair : bâtir une dynastie et marquer l’histoire de ce sport, saison après saison.

Sur le terrain, l’expérience bénéficie d’une refonte offensive majeure. Plus de 1 000 actions et 75 formations sont disponibles, avec l’ajout de nouvelles routes block-and-release et d’animations retravaillées pour offrir davantage de réalisme. Le nouvel éditeur de jeux permet de personnaliser entièrement un playbook et de créer des schémas uniques adaptés aux forces de son équipe. Les Indicateurs d’Action Utilisateur, nouvelle fonctionnalité de gameplay, ajoutent une immersion inédite en donnant un retour en temps réel sur les passes, plaquages et autres actions décisives.

Graphiquement, Axis Football 2026 bénéficie d’un éclairage et d’une direction visuelle améliorés qui mettent en valeur l’intensité de chaque rencontre. Les animations de passes et de réceptions gagnent en fluidité, permettant des actions spectaculaires comme des spirales parfaitement placées entre deux défenseurs ou des touchdowns au prix d’un stiff-arm ravageur.

Enfin, l’ambiance sonore a également fait l’objet d’une attention particulière. Le système d’annonce a été entièrement repensé pour proposer des commentaires dynamiques et variés, avec une vaste base de données de noms et de situations, rendant chaque partie unique et vivante.

Pour Danny Jugan, fondateur et PDG d’Axis Games, cet opus marque un tournant : « Axis Football 2026 s’appuie sur les précédentes versions de la franchise en renforçant le contrôle du joueur sur chaque action. Avec un retour en temps réel et des bonus sur les réceptions, plaquages ou ruptures, nous proposons l’expérience la plus immersive jamais conçue pour la série. »

Avec Axis Football 2026, les amateurs de simulation sportive trouvent un terrain de jeu idéal, où chaque décision compte autant dans les vestiaires que sur la pelouse.