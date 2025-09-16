Atlus continue de peaufiner Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army avec le déploiement de la version 1.10, une mise à jour qui va bien au-delà des simples corrections de bugs. L’équipe de développement a pris en compte de nombreux retours de la communauté pour proposer une expérience plus fluide, plus accessible et mieux équilibrée, tout en conservant l’ADN unique de ce spin-off culte de la série Shin Megami Tensei.

Kazuyuki Yamai, directeur et producteur du projet, précise que cette mise à jour a été pensée à la fois pour les vétérans souhaitant redécouvrir Raidou sous un jour plus confortable, et pour les nouveaux joueurs qui hésitaient à franchir le pas.

Améliorations de confort de jeu (QOL)

Plusieurs ajustements pratiques viennent moderniser l’expérience sans dénaturer l’esprit du titre :

Le MAG peut désormais être collecté grâce aux attaques aux armes à feu.

Les attaques faibles et fortes à l’épée disposent d’une option « maintenir » pour plus de souplesse.

La touche dédiée à la protection des démons alliés est maintenant reconfigurable.

Les démons ne consommeront plus inutilement du MAG une fois les combats terminés.

Une nouvelle option permet de relancer un combat directement dans une autre difficulté après une défaite.

D’autres ajouts bienvenus enrichissent également la navigation et l’ergonomie : vente des matériaux démoniaques chez Konnou-ya, téléportation directe vers la boutique via les Fontaines du dragon, et réglages ON/OFF pour masquer certains éléments d’interface afin de retrouver l’atmosphère plus mystérieuse du jeu d’origine.

New Game+ et contenus transférés

Le mode Nouvelle partie+ gagne en profondeur avec plusieurs niveaux de transfert :

Totalité : niveau, statistiques, argent, registre des démons, loyauté, compétences d’invocateur, épées forgées et objets (avec quelques exceptions).

: niveau, statistiques, argent, registre des démons, loyauté, compétences d’invocateur, épées forgées et objets (avec quelques exceptions). Luxe : argent, registre des démons, loyauté, ainsi que certaines compétences et équipements.

: argent, registre des démons, loyauté, ainsi que certaines compétences et équipements. Base : uniquement le registre des démons et la loyauté.

Une manière intelligente de permettre aux joueurs de calibrer leur nouvelle aventure selon leur attachement à la progression déjà accomplie.

Ajustements d’équilibrage et fluidité

Certains combats jugés trop exigeants ou déséquilibrés ont été revus, notamment ceux contre Gashadokuro et Ichimokuren (Épisode 1), Mishaguji (Épisode 8) et plusieurs affrontements du chapitre final.

L’équipe a également raccourci plusieurs animations (fusion démoniaque, refonte d’épées, invocation de démons) et introduit des options pour les passer plus rapidement. Même le fidèle Gouto a été ajusté : ses conseils sur l’usage de l’arme à feu se feront désormais moins insistants.

Corrections diverses et optimisations

Enfin, cette version 1.10 apporte de nombreux correctifs de bugs et une meilleure cohérence dans certaines animations et transitions, renforçant la fluidité générale de l’aventure.

Un message aux joueurs

Dans sa communication, Kazuyuki Yamai insiste sur la volonté d’ouvrir le jeu au plus grand nombre. Pour ceux qui avaient été rebutés par certains aspects de l’original, cette mise à jour représente une opportunité idéale pour redécouvrir Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army dans des conditions optimisées.