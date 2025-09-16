À quelques semaines de leur arrivée sur Nintendo Switch et Switch 2, Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 dévoilent une nouveauté inattendue : la prise en charge des contrôles souris via les Joy-Con 2 sur Switch 2. L’information provient directement du site japonais de Nintendo et confirme l’arrivée de cette option avec une mise à jour gratuite post-lancement.

Nintendo n’a pas encore détaillé précisément le fonctionnement de ce mode, mais tout laisse penser qu’il servira d’équivalent moderne à la détection infrarouge de la Wii Remote. Dans les deux jeux, un curseur est utilisé pour collecter des fragments d’étoiles (Star Bits), et dans Galaxy 2, pour certaines interactions avec Yoshi. Grâce à ce nouveau schéma de contrôle, les joueurs devraient retrouver une précision et une réactivité proches de l’expérience originale, tout en profitant du confort moderne du Joy-Con 2.

Des améliorations techniques sur Switch 2

Cette mise à jour gratuite ne se limite pas aux contrôles : elle ajoute également le support de la résolution 4K pour les deux titres lorsqu’ils sont joués sur Switch 2. Par ailleurs, tous les joueurs, quel que soit leur support, bénéficieront de textures remises à neuf pour l’interface, les cartes et certains éléments visuels, garantissant une présentation plus nette et adaptée aux standards actuels.

Prévu pour le 2 octobre 2025, Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 seront disponibles individuellement en version numérique pour 40 $ chacun, mais également regroupés dans une compilation physique ou dématérialisée à 70 $. En plus des options de contrôle (stick/boutons, détection de mouvement, ou désormais souris), ces nouvelles éditions incluront un lecteur de musique intégré, du contenu inédit pour le Storybook et une résolution améliorée.