Annoncé en début d’année, MARVEL Cosmic Invasion, le beat’em up développé par Tribute Game (à qui l’on doit l’excellent Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) et édité par Dotemu nous présente aujourd’hui les deux nouveaux personnages qui feront partie des 15 héros (et anti-héros) jouables !

Il s’agit en l’occurrence de Black Panther aKa T’Challa, le roi du Wakanda et de Cosmic Ghost Rider aKa Franck Castle – Le Punisher d’une réalité alternative qui a signé un pacte avec Mephisto pour devenir l’esprit de la vengeance (le Ghost Rider)…

Deux ajouts plutôt sympathiques qui viennent renforcer les 11 déjà annoncés (encore 2 et nous aurons le roster complet)…

Pour le moment, on sait qu’il y aura:

Captain America

Wolverine

Spider-Man

Storm

Phyla-Vell

Venom

Nova

She-Hulk

Rocket Raccoon

Silver Surfer

Beta Ray Bill

Black Panther

Cosmic Ghost Rider

à votre avis, qui sont les deux personnages restants ?

En attendant, vous pouvez découvrir les deux nouveaux en action dans la vidéo juste là:

Dans MARVEL Cosmic Invasion, le super vilain immortel Annihilus lance une attaque sans précédent dans toute la galaxie, menaçant toute forme de vie connue. Pour affronter cette redoutable Vague d’Annihilation, les plus grands super-héros de notre planète doivent unir leurs forces avec leurs homologues venus de toute la galaxie pour une aventure stellaire à couper le souffle. Combattez dans les rues de New York et jusqu’aux confins de la Zone négative pour empêcher Annihilus de répandre la mort dans le cosmos, avec des combats en défilement latéral inspirés des grands classiques du genre.

Formez une équipe de deux personnages, passez de l’un à l’autre en plein combat grâce au système innovant de Cosmic Swap et tirez profit au maximum de leurs superpouvoirs et attaques spéciales. Chaque équipe est unique et dispose de synergies propres pour infliger un maximum de dégâts. Débloquez des bonus et récompenses stellaires, tout en expérimentant toutes les combinaisons possibles de personnages, pour explorer des environnements typiques de MARVEL et en annihiler tous les méchants emblématiques. L’action de MARVEL Cosmic Invasion profite d’un grand nombre d’options d’accessibilité qui permettent à toute la famille d’incarner ses super-héros ou super-vilains préférés. Le jeu réunit jusqu’à quatre personnes, en coopération locale ou en ligne, avec la possibilité de coopérer en crossplay.

She-Hulk et Rocket Raccoon rejoignent Captain America, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom et Nova dans un roster cinq étoiles inspirés par les bandes dessinées MARVEL les plus légendaires. MARVEL Cosmic Invasion propose un total de 15 personnages jouables issus de divers univers et arcs narratifs adorés des fans. Qui sera le prochain à être dévoilé ?

Après avoir élevé le niveau des beat’em up inspirés de l’arcade avec le hit acclamé aux millions d’exemplaires vendus Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Dotemu et Tribute Games modernisent le fun intemporel des jeux d’action en tag team. L’occasion est parfaite pour célébrer les différentes ères de l’univers le plus emblématique de la bande dessinée : MARVEL Cosmic Invasion offre un pixel art maîtrisé qui incarne parfaitement l’esprit des personnages légendaires de MARVEL. C’est un véritable maelstrom d’action qui vous attend, dans le plus pur style des salles d’arcade du siècle dernier.