Annoncé par Nintendo of America via une bande-annonce (ça ne saurait tarder pour la version Française), deux nouveaux jeux Game Boy Advance vienne s’ajouter au catalogue du Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Ainsi, vous pourrez retrouver dès le jeudi 25 septembre :

KLONOA Empire of Dreams

Dans cette aventure exclusivement sortie sur Game Boy Advance, incarnez Klonoa, héros vagabond et rêveur, pris dans les griffes d’un empereur insomniaque qui veut bannir les rêves à tout jamais !

Afin de reconquérir sa liberté, Klonoa doit parcourir 40 stages de plateformes et puzzles (et même de snowboard !), et vaincre les monstres qui sèment le chaos dans l’empire.

Mr. Driller 2

Le monde est à nouveau menacé d’être enterré sous une montagne de blocs multicolores ! Seul Mr. Driller, héros de la perceuse, peut encore le sauver. Mais y arrivera-t-il ? C’est là qu’entre en scène Anna Hottenmayer, sa célèbre rivale !

Incarnez Mr. Driller ou Anna. Percez, creusez et mettez-vous à l’abri des blocs qui tombent. Il vous faudra atteindre les capsules d’oxygène au plus vite avant de manquer d’air ! Mettez vos compétences de perceur à l’épreuve dans trois modes de jeu : Mission Driller, Endless Driller et Time Attack Driller.

En attendant, vous pouvez découvrir la vidéo juste là:

Attention, pour rappel, le catalogue Game Boy Advance n’est disponible que pour les joueurs membres du Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Le pack d’extension comprend également l’accès aux jeux N64, le DLC Happy Home Paradise pour Animal Crossing : New Horizons, le DLC Octo-Expansion de Splatoon 2, et le DLC Booster Course Pack pour Mario Kart 8 Deluxe, la version Nintendo Switch 2 pour Zelda BOTW et TOTK.