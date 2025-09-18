Baroque est une série de jeux vidéo assez atypique dont le premier épisode sorti en 1998 remonte à la Sega Saturn !

Chaque épisode propose une expérience de jeu différente, ainsi Baroque premier du nom se présente comme un RPG Roguelike, Baroque Syndrome est un Visual novel, Baroque Shooting est un Shooter en vue de dessus et enfin BAROQUE ~Become a Meta-Being~ Revive est un jeu « à la Frogger » sorti uniquement sur téléphone mobile.

Dans un premier temps exclusif au Japon, le premier épisode est arrivée jusqu’au Etats-Unis et en Europe à l’occasion d’un remake sorti sur PS2 et Nintendo Wii.

L’éditeur du jeu, Sting, annonce la sortie d’une compilation sur Nintendo Switch pour le 18 Décembre 2025… au Japon pour commencer, mais rien n’exclu une éventuelle sortie de par chez nous…

Avez-vous eu l’occasion de vous essayer à l’un des titres de la série ?

source