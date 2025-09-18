Annoncé pour le 10 octobre 2025 sur Nintendo Switch 1 et 2, Little Nightmares III propose une démo, histoire de patienter jusqu’à la sortie…

Deux jeunes amis, perdus dans un monde terrifiant et hostile aux enfants. S’ils ne trouvent pas d’issue hors du Nulle-Part, ils seront condamnés à un destin pire que la mort.

AFFRONTEZ ENSEMBLE VOS PEURS D’ENFANT

Vous incarnez Low et Alone, meilleurs amis depuis leur rencontre dans ce cauchemar vivant. Ils possèdent chacun un objet emblématique : un arc pour Low et une clé à molette pour Alone. En travaillant ensemble, ils seront capables de se faufiler à travers des passages cachés, se hisser mutuellement par-dessus d’énormes obstacles et veiller l’un sur l’autre.

Que vous jouiez avec un ami ou seul avec une IA, vous devrez compter sur les objets emblématiques de chacun pour créer des opportunités et progresser. L’environnement est rempli d’indices et de possibilités que des enfants imaginatifs peuvent exploiter. Les flèches de Low peuvent atteindre des cibles en hauteur, couper des cordes ou abattre des ennemis volants, et la clé à molette d’Alone est parfaite pour écraser des petits ennemis étourdis, détruire des barrières, ou actionner et manipuler des machines massives.

PLONGEZ DANS UNE AVENTURE IMMERSIVE ET PERTURBANTE

Où que vous alliez, le Nulle-Part est empli des monstres horribles. Ces Résidents n’hésiteront pas à tout faire pour attraper les petits Visiteurs intrusifs qui attirent leur attention. Vous pourrez vous retrouver à jouer à un jeu de cache-cache terrifiant avec le Bébé Monstrueux dans les ruines sableuses de la Nécropole, à lutter pour éviter des essaims de Caramblattes voraces dans une usine de bonbons troublante, ou à esquiver de gigantesques pieds tout en courant le long de la promenade d’une fête foraine étrange.

Vous devrez être prêts à fuir, vous cacher ou même vous défendre à tout moment pour rester en un seul morceau.

SOMBREZ DANS LA SPIRALE

Ne soyez pas trop distraits par la beauté funeste du Nulle-Part. De sombres mystères vous attendent durant la traversée de la Spirale par Low et Alone au travers des miroirs. Chaque nouvel endroit est plus dangereux et troublant que le précédent, et leur périple ne sera pas de tout repos tandis que des traumatismes du passé referont surface. Low et Alone parviendront-ils à s’échapper de ce cauchemar sans fin ? Il n’y a que vous qui puissiez les aider, les enfants…