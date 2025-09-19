En 1993, Myst a été le premier jeu vidéo d’aventure et de réflexion à la première personne à avoir du succès. Il a été un pionnier dans ce genre vidéoludique au point de voir régulièrement des titres semblables apparaître sur différentes plateformes de jeu vidéo. Preuve en est que le genre a bien pris son essor, le jeu Call of the Sea est arrivé sur Steam en 2020, grâce au travail acharné de l’équipe espagnole Out of Blue. Puis, en 2025, son portage sur Nintendo Switch est arrivé. Alors, est-ce que le plongeon dans l’univers de Call of the Sea vaut le détour sur la console hybride de Nintendo ?

L’île mystérieuse

« 16 juillet 1934

Un mois s’est écoulé depuis que j’ai reçu la dernière lettre de Harry. Postée à San Francisco, elle mentionnait que la réponse au mal qui me ronge se trouvait peut-être dans l’océan Pacifique. Pourvu que son silence soit seulement dû à la lenteur du service postal !

16 septembre 1934

Je ne cesse d’être réveillée en pleine nuit par des rêves étranges. Je suis sans nouvelles de Harry depuis trois longs mois. Maudite maladie ! Mon mari a disparu et je peux à peine marcher pendant deux minutes sans être épuisée.

10 octobre 1934

Phrase énigmatique écrite sur une photo de mon mari

Relique en pierre ancienne ressemblant à un couteau

Clé en laiton sur laquelle sont gravées les initiales C.W.

Tout cela se trouvait dans un colis que j’ai reçu hier. Il avait été envoyé de Tahiti, et aucun expéditeur n’était indiqué dessus.

« C’est là qu’il se trouve. À soixante-quatorze milles marins à l’est d’Otaheite ». Après avoir feuilleté quelques livres d’histoire et de géographie, j’ai découvert qu’Otaheite était en fait l’ancien nom de Tahiti, autrement dit, l’endroit d’où vient le colis. Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ?

De toute façon, ma décision est prise. Même si j’ai encore la tête qui tourne, je me dois d’essayer. Ce ne sera pas facile, mais je suis déterminée à retrouver mon mari, même s’il me faut pour cela aller au bout du monde. »

C’est avec ces quelques notes du journal intime de Norah Everhart que nous commençons notre aventure dans Call of the Sea. Harry, le mari de Norah, est parti en expédition sur une île mystérieuse afin de découvrir un remède à l’étrange maladie qui touche sa femme. Mais celui-ci n’est pas revenu depuis des mois et une étrange lettre semble indiquer à Norah que son mari se trouve sur une île près de Tahiti. C’est donc ainsi que Norah décide de se rendre sur place, malgré sa maladie.

C’est une entrée en matière pour le moins mystérieuse, non ? Surtout si on ajoute à cela les étranges rêves de Norah. Nous nous posons donc beaucoup de questions en démarrant notre aventure. Et, petit à petit, nous allons découvrir l’étrange relation qui lie Norah à l’île tahitienne sur laquelle nous avons débarqué.

L’univers Lovecraftien de Call of the Sea est très bien abordé et nous sommes très vite embarqués dans l’histoire. Ajoutons à cela beaucoup d’amour retranscrit par la relation entre Norah et son mari, et nous avons tous les bons ingrédients pour vivre de belles émotions devant notre écran.

L’histoire et l’univers de Call of the Sea nous ont littéralement fait chavirer en nous faisant ressentir des émotions intenses.

L’appel de la mer

Call of the Sea se joue en vision à la première personne. Nous découvrons donc l’univers du jeu à travers les yeux de notre personnage. Nous devons nous balader dans notre environnement afin de récolter des indices pour résoudre un mystère qui, la plupart du temps, nous permettra d’aller plus en profondeur dans l’île.

Chaque fois que nous observons un détail important, celui-ci est automatiquement noté dans notre carnet de notes. C’est très pratique, surtout quand il faut se souvenir de symboles aux formes particulières. Car oui, les énigmes que nous allons résoudre seront souvent des mécanismes à actionner dans un ordre précis, déterminé par une logique à base de symboles. Mais à chaque fois, la question est : quel est cet ordre précis ? Parfois, la solution nous a paru évidente, et d’autres fois bien plus complexe. Il faut cependant reconnaître que plus on avance dans le jeu, et plus on s’habitue à ce genre d’énigmes, et plus on devient performant. C’est donc assez jouissif de voir notre progression dans la résolution des mystères auxquels nous avons à faire face.

Nous regrettons seulement parfois le fait de devoir faire des allers-retours si nous n’avons pas suivi le chemin que les développeurs pensaient que nous allions prendre.

C’est beeeaaaauuuu !

Les graphismes de Call of the Sea sont très beaux. Les différents environnements sont très colorés et assez variés. Nous en prenons souvent plein les yeux lorsque nous découvrons un nouveau lieu. Malheureusement, parfois, certains éléments ne s’affichent qu’au dernier moment sur notre écran. Ce n’est pas bien grave car cela ne nuit pas à l’expérience de jeu, mais voir apparaître un objet comme par magie lorsque l’on s’en approche ne semble pas faire partie de la magie de l’île.

Concernant la bande-son, là aussi, nous sommes bien lotis. Les doublages, en anglais, de Norah et Harry sont très convaincants. La musique, quant à elle, pointe toujours le bout de son nez au bon moment afin d’amener un surplus d’émotion quand il le faut. Enfin, les différents bruits liés à notre environnement nous permettent de nous immerger pleinement dans notre aventure.

Enfin, à l’heure où nous écrivons ces lignes, Call of the Sea est au prix de 20€ sur le Nintendo eShop. C’est peut-être le seul petit bémol car nous avons terminé le jeu en environ 8 heures de jeu, ce qui peut paraître un poil court pour certains.