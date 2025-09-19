Sonic Racing: CrossWorlds est attendu pour le 25 septembre 2025 (et au format physique sur Nintendo Switch 1 et 2). En amont de sa sortie la semaine prochaine, certains joueurs ont déjà reçu leurs cartouches avec à l’intérieur le contenu des futurs DLC’s annoncés !

Ainsi, nous apprenons que Megaman sera le futur pilote à rejoindre la course !

Le titre accueillera en plus des personnages issus de l’univers Minecraft, Bob l’éponge, Pac-Man, Avatar – Le dernier maître de l’air ou encore les Tortues Ninjas – version Teenage Years.

https://twitter.com/soniccitynet/status/1968775792109781389

Les personnages jouables au lancement

Voici la liste complète des pilotes disponibles dès la sortie du jeu :

Sonic

Tails

Knuckles

Amy

Cream & Cheese

Big

Silver

Blaze

Shadow

Rouge

Omega

Vector

Espio

Charmy

Zavok

Zazz

Dr. Eggman

Metal Sonic

Egg Pawn

Sage

Jet

Wave

Storm

Les personnages DLC déjà confirmés

SEGA a également confirmé plusieurs personnages supplémentaires qui rejoindront le jeu après son lancement, via du contenu téléchargeable gratuit et payant.

Steve (Minecraft) – DLC payant

– DLC payant Alex (Minecraft) – DLC payant

– DLC payant Creeper (Minecraft) – DLC payant

– DLC payant Spongebob (Bob l’éponge) – DLC payant

– DLC payant Patrick (Bob l’éponge) – DLC payant

– DLC payant PAC-MAN (Pac-Man) – DLC payant

– DLC payant Fantômes (Pac-Man) – DLC payant

– DLC payant Hatsune Miku (Vocaloid) – DLC gratuit

– DLC gratuit Joker (Persona 5) – DLC gratuit

– DLC gratuit Ichiban Kasuga (Yakuza / Like a Dragon) – DLC gratuit

Le site officiel indique par ailleurs 10 emplacements réservés à des personnages gratuits et 8 pour des personnages payants encore non révélés.

Au total, le roster final devrait atteindre près de 50 personnages jouables, un record pour la licence.

En plus de son impressionnant casting, Sonic Racing: CrossWorlds proposera des parcours combinant terre, air et mer, et introduira une mécanique inédite : les Travel Rings. Ces portails dynamiques permettront aux pilotes d’être transportés vers de nouveaux mondes en plein milieu de la course, modifiant ainsi les trajectoires et le rythme des épreuves.

Les véhicules bénéficieront également d’un système de customisation avancée, permettant de mélanger pièces, pouvoirs et capacités pour créer un bolide parfaitement adapté à chaque style de jeu.