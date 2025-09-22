Pac-Man revient cette semaine sur Nintendo Switch 1 et 2, le vendredi 26 septembre très précisément pour la sortie de PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC. Le site officiel Japonais du jeu a révélé quelques informations quand aux performances attendues…

Ainsi, nous apprenons que le jeu proposera deux modes: Un mode « Qualité » et un mode « Fluidité », cela se cractérisera de la façon suivante:

Pour Nintendo Switch 2:

Mode qualité:

3840 x 2160p en docké

1920 x 1080p en portable

Maximum 30 fps

Mode Fluidité:

1920 x 1080p en docké

1920 x 1080p en portable

60 fps

Pour Nintendo Switch 1:

Mode qualité:

1920 x 1080p en docké

1280 x 720p en portable

Maximum 30 fps

Mode Fluidité:

1440 x 810p en docké

1024 x 576p en portable

30 fps

On pourra s’étonner du mode fluidité sur Nintendo Switch qui reste à 30 fps… mais on peut se dire que le nombre devrait fluctuer en fonction de l’action à l’écran… En attendant vous pouvez revoir quelques images juste là:

