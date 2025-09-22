Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
- EA Sports FC 26 – 30.9GB
- Hades 2 – 6.4GB
- Agatha Christie – Mort sur le Nil – 6.1GB
- Mai: Child of Ages – 5.3GB
- Hyper Team Recon – 3.6GB
- Detective: Scene Crime – 3.4GB
- Path of Legends – 2.3GB
- Car Stunt Hero Simulator 2025 – 2.2GB
- Rudolph the Red-Nosed Reindeer – 2.0GB
- Grief like a Stray Dog – 1.8GB
- The Order of the Snake Scale – 1.6GB
- Mouthole – 1.4GB
- Car Parking – Garage Simulator – 1.2GB
- Road59: A Yakuza’s Last Stand – 1.1GB
- Drift Highway: Retro Console Edition – 1.1GB
- Jamboy, a Jelly-cious Hero – 1.1GB
- Meteorfall: Krumit’s Tale – 1.1GB
- Korean Drone Flying Tour Wonsan-do – 1.0GB
- Mamorukun ReCurse – 991MB
- Cladun X3 – 901MB
- Viking Colony Builder Valhalla – 794MB
- Scribed Castle – 713MB
- Electronics Puzzle Lab 2 – 695MB
- Extremely Powerful Capybaras – 576MB
- The Beast and the Princess – 565MB
- Gearbits – 541MB
- Road Cafe Simulator – 476MB
- Wizordum – 472MB
- Neko Ramen – 412MB
- UNI 2 – 358MB
- Meow Moments: Celebrating Beats & Books – 271MB
- JellyFish Girls – 252MB
- Trippy Trader: Schedule & Sell Candy – 206MB
- Ninja Ming – 204MB
- Super Long Cat – 175MB
- Endoparasitic – 171MB
- Kingdom Shell – 160MB
- Airborne Justice – 80MB
- Out of Moves: Another Try – 65MB
- Tidy Toys – 56MB
Laisser un commentaire