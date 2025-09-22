Un temps annoncé pour pour le 25 septembre, la sortie de Sworn le roguelike coopératif de Windwalk Games et de la Team17 a été avancé au 23 septembre 2025 (demain).

Sauf sur Nintendo Switch où le jeu est attendu « plus tard », sans date précise. On se doute que cette sortie avancée permet d’éviter au titre une confrontation avec la version PC de Hades II… Quand au décalage sur Switch, on peut invoquer la même raison Hades II sortant en exclusivité Console sur la Nintendo Switch !

Soulforged – SWORN has an updated 1.0 release date we are moving it up 2 days to September 23. 1.0 will be available on @Steam , @XboxGamePass, and @PlayStation. pic.twitter.com/cYE5LGSjgk — SWORN – 1.0 SEPT 23 (@Sworn_EN) September 16, 2025

Vous pouvez avoir un aperçu du titre juste là:

Une aventure entre légende arthurienne et roguelike

SWORN propose une relecture sombre et stylisée de la légende du roi Arthur. Dans un Camelot déchu, corrompu par les ténèbres et dirigé par un Arthur tyrannique, vous incarnez un chevalier « Soulforged » en quête de rédemption. Le jeu peut se vivre en solo ou en coopération jusqu’à quatre joueurs, avec des combats intenses contre les Chevaliers de la Table Ronde.

Au fil de votre progression, vous croiserez des figures mythiques de la légende arthurienne comme Merlin ou la fée Viviane, qui vous guideront dans votre reconquête d’Avalon.

Un des piliers du gameplay repose sur les Seigneurs des Fées, auxquels vous pouvez prêter allégeance. Plus de 200 bénédictions uniques sont disponibles, offrant une variété impressionnante de stratégies. Feux purificateurs de Titania, rafales dévastatrices d’Obéron… chaque choix influencera votre style de combat et vos chances de survie.

La richesse du système permet de tester des milliers de combinaisons possibles, grâce à l’association entre bénédictions, armes et capacités spécifiques à chaque personnage.

Vos exploits vous permettront d’améliorer votre écuyer à travers la Flamme d’Avalore, qui le transformera progressivement en champion. Mais attention : même avec ces progrès, affronter Arthur lui-même reste un défi redoutable, pensé pour les joueurs les plus expérimentés.

L’univers visuel de SWORN s’inspire du style de l’artiste américain Mike Mignola, créateur de Hellboy. Cette identité graphique marquée, combinée à une bande-son originale, confère au jeu une atmosphère unique, entre bande dessinée sombre et épopée mythologique.