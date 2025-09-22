We Were Here est le premier jeu de la série du même nom, développée par les Néerlandais de Total Mayhem Games. Initialement sorti sur PC en 2017, ce jeu très court basé sur la coopération est enfin arrivé sur Nintendo Switch ce 18 septembre 2025 et profite du cross-platform. L’occasion de redécouvrir ce jeu au concept unique : une aventure où la communication par talkie-walkie est la clé de la survie.

La communication est la clé

Attention : We Were Here repose sur la communication vocale. De ce fait, un micro est nécessaire pour jouer. Si vous ne possédez aucun micro pouvant ê tre branché à votre console, rien n’empêche d’utiliser un autre moyen pour communiquer (même si cela vous limite à ne jouer qu’avec des amis). Enfin, sachez que vous pouvez parfaitement utiliser le micro intégré de la Nintendo Switch 2 pour jouer.

Après avoir été malencontreusement séparés pendant votre périple en Antarctique, vous et votre ami vous retrouvez enfermés dans un château abandonné, et dans des salles totalement différentes mais pourtant liées entre elles. En effet, c’est en vous communiquant les indices trouvés dans ces salles que vous pourrez espérer vous échapper.

Pour cela, munissez-vous d’un bon vieux talkie-walkie et décrivez à votre partenaire votre environnement pour qu’il sache quels indices vous donner ! Vous serez amenés à décrire des tableaux, des directions, de nombreux symboles, et bien plus encore pour progresser.

We Were Here est un jeu en 3D qui se joue à la première personne. Le stick gauche contrôle notre personnage, le stick droit contrôle la caméra, maintenir ZR permet de dégainer son talkie-walkie, et A permet d’interagir avec l’environnement. Les mouvements sont intuitifs et la prise en main est quasi immédiate.

La progression dans We Were Here se fait étape par étape. À chaque nouvelle salle : une énigme à déchiffrer, un défi à relever. Si une étape est échouée (par mort ou manque de temps), il est possible de reprendre à son point de sauvegarde.

Sachez aussi qu’il est possible de quitter la partie et reprendre à partir d’une salle déjà visitée depuis le menu principal, grâce au bouton « Commencer un nouveau périple » (qui laisse sous-entendre qu’on recommencerait l’aventure de zéro, mais non : on peut bel et bien choisir son point de sauvegarde !).

Dans ce premier jeu de la série We Were Here, l’un des joueurs possède le rôle d’explorateur, et l’autre est bibliothécaire.

Ce dernier est, la plus grande partie du temps, confiné dans une seule salle remplie d’indices, et aidera l’explorateur à progresser en fonction des indications qu’il lui donne. Ainsi, en fonction de votre rôle dans le jeu, votre gameplay sera radicalement différent, et une fois la fin du jeu atteinte, il est plus que recommandé de recommencer l’aventure en échangeant les rôles pour profiter pleinement du jeu.

Allô ? Tu me reçois ?

We Were Here est un jeu très rapide. Donc pour éviter de vous gâcher l’expérience, nous ne vous décrirons que la première salle du jeu et tenterons de vous résumer brièvement les différentes énigmes proposées.

Dans cette première salle où notre explorateur se réveillera, se trouve un mur tapissé de symboles étranges, avec deux yeux colorés. Le bibliothécaire lui, trouvera un parchemin montrant de multiples combinaisons de couleurs d’yeux, avec des symboles correspondants. Ainsi, l’explorateur devra communiquer la couleur des yeux pour que son allié lui décrive les symboles qu’il faudra presser pour ouvrir la porte menant à la salle suivante. Cette première énigme, simple et efficace, réussit à nous familiariser avec le concept du jeu, basé sur la communication et l’échange d’informations.

Au total, sept salles demanderont à être traversées, dont certaines nécessitant d’éviter la moindre erreur, ou de respecter un temps imparti. Ainsi, vous serez par exemple amenés à traverser un sol de dalles piégées, parcourir un labyrinthe, ou même recréer une partie d’échecs !

La difficulté monte progressivement au fil de l’aventure et reste parfaitement dosée, faisant de We Were Here l’épisode idéal pour toute personne curieuse de se lancer dans la série.

Certaines énigmes sont différentes à chaque partie, permettant une certaine rejouabilité.

La bande sonore, discrète et principalement composée d’ambiances, est agréable et donne toujours le ton sur les situations rencontrées. Plus calme lorsque l’on peut prendre son temps, elle devient oppressante lorsqu’il nous faut nous dépêcher, et nous aide à relâcher la pression avec une petite harmonie apaisante lorsque l’on réussit une épreuve.

Malheureusement, ce portage pour Nintendo Switch souffre de plusieurs problèmes qu’il est important de prendre en compte avant de se lancer.

Tout d’abord, et c’est incontestablement le défaut le plus gênant de cette version Switch : le jeu n’est pas fluide. L’image saccade énormément, et cela saute aux yeux lorsque l’on tourne la caméra. Il peut être difficile de profiter du jeu dans ces conditions. À l’inverse, si vous jouez sur Nintendo Switch 2, vous pouvez ignorer ce problème – le jeu sera extrêmement fluide tout au long de l’aventure.

Quelques petits problèmes autres ont entaché notre aventure, comme un point de sauvegarde non existant qui nous a forcé à recommencer une salle déjà terminée, ou encore quelques effets sonores quasiment inaudibles, pourtant essentiels pour nous indiquer si l’on réalisait les actions correctement. D’autres problèmes visuels mineurs sont apparus lors de notre partie, comme une porte non texturée ou quelques polygones transparents sur certains objets, mais rien de réellement dérangeant.

We Were Here vous demandera environ 2 petites heures pour être parcouru dans les deux sens. Il est disponible sur l’eShop en français au prix de 1,99€.