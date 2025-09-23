SOMA est l’un des titres phares de Frictional Games, et il a fallu attendre 10 ans après sa sortie, pour qu’il arrive enfin sur Nintendo Switch. Afin de célébrer cette anniversaire, l’éditeur du titre, Abylight Studios, s’apprête à lancer un financement participatif pour une version physique sur Nintendo Switch.

Cette version physique devrait inclure:

Le jeu complet sur une cartouche.

sur une cartouche. Une jaquette réversible.

Un art-book de 88 pages au format papier.

Un porte-clé métallique « Omnitool ».

La bande-son (excellente) du jeu au format physique !

Une planche d’autocollant.

Un boitier collector.

Depuis sa sortie, Le jeu a bénéficié depuis sa sortie d’un patch améliorant le rendu graphique sur Nintendo Switch 2, on peut supposer que cette version sera incluse dans la cartouche annoncée !

En attendant le lancement, vous pouvez (re)lire notre critique juste là.

Vous pouvez suivre le lancement du financement participatif en cliquant juste ici.