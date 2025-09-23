Square Enix ne se contente pas d’offrir un simple lifting visuel à Dragon Quest I & II HD-2D Remake. À l’image de ce qui avait été annoncé pour Dragon Quest III, cette compilation bénéficiera de nouveautés de gameplay et d’éléments inédits, bien au-delà des options d’accessibilité attendues. Et cette nouvelle vidéo les mets en avant…

On découvre ainsi une des nouvelles zones de la carte, le fond de l’océan, qui amènera également un tout nouveau pan d’histoire ainsi que de nouveaux adversaires. On découvre également plus d’informations sur le système de combat et l’ajout des parchemins et des mini médailles qui pourront être échangés contre des armures, des armes ou d’autres parchemins dans ce remake.

Qu’en pensez-vous ? L’avez-vous déjà précommandé ?

Pour rappel, le jeu est attendu pour le 30 octobre 2025 !